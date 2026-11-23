Romanya'nın orta kesimlerinde bulunan Brasov kentinde, otelde çıkan yangın nedeniyle 150 kişinin tahliye edildiği bildirildi.

Romanya Acil Durumlar Genel Müdürlüğü (ISU) tarafından yapılan açıklamada, Brasov'daki 4 yıldızlı otelin son 3 katında gece saatlerinde yangın çıktığı ifade edildi.

Yangının yaklaşık 2 bin metrekarelik bir alana yayıldığı aktarılan açıklamada, oteldeki 150 kişinin tahliye edildiği belirtildi.

Otel yönetiminin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sabah saatleri itibarıyla yangının kontrol altına alındığı kaydedilerek, "Can kaybı yok. Tüm misafirler ve personel güvende." ifadesi kullanıldı.

İtfaiye ekiplerinin oluşabilecek riske karşı müdahalesinin sürdüğü aktarılan açıklamada, yangının çıkış nedenine ilişkin incelemelerin sürdüğü ifade edildi.