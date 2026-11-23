Romanya'nın Brasov'daki otel yangını kontrol altına alındı, 150 kişi tahliye edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Romanya Acil Durumlar Genel Müdürlüğü, Brasov'daki 4 yıldızlı otelde gece çıkan yangının yaklaşık 2 bin metrekarelik alana yayıldığını ve 150 kişinin tahliye edildiğini açıkladı. Otel yönetimi sabah yangının kontrol altına alındığını, can kaybı olmadığını bildirdi.
Romanya'nın orta kesimlerinde bulunan Brasov kentinde, otelde çıkan yangın nedeniyle 150 kişinin tahliye edildiği bildirildi.
Romanya Acil Durumlar Genel Müdürlüğü (ISU) tarafından yapılan açıklamada, Brasov'daki 4 yıldızlı otelin son 3 katında gece saatlerinde yangın çıktığı ifade edildi.
Yangının yaklaşık 2 bin metrekarelik bir alana yayıldığı aktarılan açıklamada, oteldeki 150 kişinin tahliye edildiği belirtildi.
Otel yönetiminin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sabah saatleri itibarıyla yangının kontrol altına alındığı kaydedilerek, "Can kaybı yok. Tüm misafirler ve personel güvende." ifadesi kullanıldı.
İtfaiye ekiplerinin oluşabilecek riske karşı müdahalesinin sürdüğü aktarılan açıklamada, yangının çıkış nedenine ilişkin incelemelerin sürdüğü ifade edildi.
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