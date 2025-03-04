Rostov Bölgesi'nde Drone Saldırısı

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MOSKOVA, 4 Mart (Xinhua) -- Rusya'nın güneyindeki Rostov Bölgesi Vali Vekili Yury Slyusar, bölgeye düzenlenen "büyük bir drone saldırısının" ardından petrol boru hattında yangın çıktığını söyledi.

Slyusar pazartesi günü Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, henüz can kaybı bildirilmediğini ve olay yerine acil durum ekiplerinin sevk edildiğini belirtti.