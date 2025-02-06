RTEÜ Rektörü Yılmaz: Araştırma makale sayısı 2 kat arttı - Son Dakika
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RTEÜ Rektörü Yılmaz: Araştırma makale sayısı 2 kat arttı

RTEÜ Rektörü Yılmaz: Araştırma makale sayısı 2 kat arttı

RİZE, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi(RTEÜ) Rektörü Prof. Dr. Yusuf Yılmaz, 2024 yılı en yüksek başarının elde edildiği yıl olarak kayıtlara geçti.

06.02.2025 16:07  Güncelleme: 16:11
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RİZE, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi(RTEÜ) Rektörü Prof. Dr. Yusuf Yılmaz, 2024 yılı en yüksek başarının elde edildiği yıl olarak kayıtlara geçti. Öğretim üyelerimizin sayısı 2024 yılında en yüksek sayıya ulaştı. Buna rağmen öğretim üyesi başına düşen araştırma makalesi sayımızda rekor düzeye, önceki dönemlere göre neredeyse 2 kat düzeyinde artış gösterdi dedi.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Yılmaz, kentte görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi. Üniversitenin akademik başarısı ile ilgili sunum yapan Rektör Yılmaz sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. 2024 yılında en yüksek başarını elde edildiğini söyleyen Rektör Yılmaz, 2024 yılı en yüksek başarının elde edildiği yıl olarak kayıtlara geçti. Öğretim üyelerimizin sayısı 2024 yılında en yüksek sayıya ulaştı. Buna rağmen öğretim üyesi başına düşen araştırma makalesi sayımızda rekor düzeye, önceki dönemlere göre neredeyse 2 kat düzeyinde artış gösterdi. Makalelerin veya üretilen projelerin, sadece sayısal olarak artışı önemli değildir. Niteliğinin kalitesinin birden çok parametrelerinin her birinde kalitelerinin arttığını da görmekteyiz. Ülkemizin köklü kuruluşlarının birçok parametrelerde onların önüne geçtiğimizi görmek, geleceğe dönük büyük umut vaat etmektedir. Benzer ivmeyle birkaç yıl daha faaliyetlerimizi devam ettirsek ki, kurduğumuz sistem aslında kişiye bağlı bir sistem değil. Yöneticiler ne olursa olsun o sistem uyulduğu sürece üniversitemizin yükselişi yukarı doğru bir grafikle olacaktır diye konuştu.

'ÜNİVERSİTEMİZ ÇOK İYİ YOLDA'

Üniversitelerin bulunduğu kentte ve topluma ciddi katkılar sağlayan kurumlar olduğunu ifade eden Rektör Yusuf Yılmaz, Üniversite sadece öğrenci ve akademisyenler için bir yer değildir. Üniversite bulunduğu şehir ve topluma ciddi katkı sağlayan bir kurumdur. Biz sadece şehir ve ülkemizde değil, uluslararası arenada da görünüyor olmamız lazım. Uluslararası işbirliklerimizin 2 yıl gibi kısa bir dönemde 2'ye katlandığını, yaptığımız işbirliklerinde toplam kalite göstergelerinin ne derece katkı sunduğunu ve en önemlisi öğretim üyesi başına düşen yayın sayısının 2024 yılı için 1.3 olarak sonuçlanmasının ne anlam ifade ettiğini sizlere anlatmış oldum. Üniversitemiz çok iyi yolda. Buna katkısı olan tüm öğretim üyelerimize, idari personelimize ve öğrencilerimize teşekkürü borç biliyorum dedi.

HABER-KAMERA Mehmet Can PEÇERİZE,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel RTEÜ Rektörü Yılmaz: Araştırma makale sayısı 2 kat arttı - Son Dakika

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