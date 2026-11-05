RTÜK, Afyonkarahisar'daki silahlı saldırı soruşturmasında yayın yasağı duyurdu - Son Dakika
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RTÜK, Afyonkarahisar'daki silahlı saldırı soruşturmasında yayın yasağı duyurdu

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RTÜK, Afyonkarahisar'daki silahlı saldırı soruşturmasında mahkeme kararıyla yayın yasağı verildiğini duyurdu. Açıklamada, kararın soruşturmanın selameti ve olası infialin önlenmesi açısından önemli olduğu belirtilerek yayıncı kuruluşların karara uyması istendi.

RADYO ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Afyonkarahisar'da meydana gelen silahlı saldırıya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında yayın yasağı kararı verildiğini duyurdu.

RTÜK'ün sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Afyonkarahisar 1. Sulh Ceza Hakimliğinin 2026/5725 D. İş sayılı kararı doğrultusunda, Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 2026/21952 sayılı soruşturma kapsamında, Afyonkarahisar'da meydana gelen silahlı saldırı olayı hakkında yayın yasağı kararı verilmiştir. İlgili karar; basın yoluyla olayları çarpıtma ve yanlış bilgi yaymak suretiyle ülke çapında infial yaratabilecek tarzda yayınlanan haberlerin önüne geçilebilmesi, olayın vahameti ve soruşturmanın selameti açısından önem arz etmektedir. 6112 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat çerçevesinde yayıncı kuruluşların söz konusu mahkeme kararına hassasiyetle riayet etmeleri önemle hatırlatılır" denildi.

Kaynak: DHA
Radyo Ve Televizyon Üst KuruluGüncelAfyonSon Dakika

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