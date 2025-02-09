RTÜK Başkanı'ndan Basına Sansür Açıklaması - Son Dakika
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RTÜK Başkanı'ndan Basına Sansür Açıklaması

RTÜK Başkanı\'ndan Basına Sansür Açıklaması

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, yayıncı kuruluşlara yapılan genel uyarının bazı medya organları tarafından 'sansür' olarak nitelendirildiğini belirtti. Şahin, yasal çerçeve içinde ruhsal ve fiziksel gelişimi olumsuz etkileyen yayınlara karşı sıkı yaptırımlar uygulanacağını ifade etti.

09.02.2025 18:29  Güncelleme: 18:30
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RADYO ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, "RTÜK olarak dün yayıncı kuruluşlarımıza ana haber bültenleriyle ilgili kanal ismi belirtmeden genel bir uyarı yayımladık. Bazı medya kuruluşlarımız bu uyarıdan fazlaca alınarak konuyu bilinçli bir şekilde 'basına sansür' olarak yansıttılar" dedi.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "RTÜK olarak dün yayıncı kuruluşlarımıza ana haber bültenleriyle ilgili kanal ismi belirtmeden genel bir uyarı yayımladık. Bazı medya kuruluşlarımız bu uyarıdan fazlaca alınarak konuyu bilinçli bir şekilde 'basına sansür' olarak yansıttılar. Anayasamız, basın hürriyetini güvence altına almış ancak sonsuz bir hürriyet de vermemiştir. (Basın hürriyetinin sınırlanmasında, Anayasanın 26'ncı ve 27'nci maddeleri hükümleri uygulanır.)" ifadelerine yer verdi.

'İHLAL EDENE EN ÜST SINIRDAN YAPTIRIM UYGULANACAK'

Ayrıca 6112 sayılı Kanun'un 8'inci maddesinde yayıncı kuruluşların uyması gereken kurallar ve bu kuralların ihlal edilmesi durumunda uygulanacak yaptırımların net bir şekilde anlatıldığını kaydeden Şahin, "Bilinmelidir ki RTÜK sosyal medya baskıları ve algı operasyonlarıyla değil, kanunun kendine yüklediği yetkiyle görevini yerine getirmektedir. Bundan sonrada bu sorumlulukla hareket etmeye devam edecektir. Ekranlarda genel ahlaka aykırı, şiddet içeren, çocuklarımızın ve gençlerimizin ruhsal ve fiziksel gelişimini olumsuz etkileyen, aile kurumumuzu hedef alan, özel hayatın gizliliğini ihlal eden, kişi ve kurumlarımızı aşağılayan, suçu ve suçluyu öven, manipülasyon ve dezenformasyon içeren, maksatlı ve taraflı yayıncılığa asla geçit vermeyecektir. İhlal eden yayıncı kuruluşlarımıza gerekli yaptırımlar en üst sınırdan uygulanacaktır" dedi.

Kaynak: DHA

Ebubekir Şahin, Politika, Güncel, Hukuk, Medya, Son Dakika

Son Dakika Güncel RTÜK Başkanı'ndan Basına Sansür Açıklaması - Son Dakika

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