RTÜK Başkanı'ndan Gelecek Vurgusu

Daniş, NSosyal hesabından, Üst Kurulun 32. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Mesajında, "20 Nisan 1994'ten bu yana değişen teknolojiyle büyüyen gücümüz, sarsılmaz ilkelerimizdir." değerlendirmesine yer veren Daniş, şunları kaydetti:

"32 yıllık birikimiyle RTÜK, kamu yararını esas alan, etik ve sorumlu yayıncılığın güvencesidir. Geleceğin hızla dönüşen medya ekosisteminde, dijitalleşmenin sunduğu imkanları en doğru şekilde değerlendirirken, milli ve manevi değerlerimizi koruyan, toplumsal sorumluluğu önceleyen ve güvenilir yayıncılığı güçlendiren bir anlayışla yolumuza kararlılıkla devam edeceğiz. Hakikat çağında hedefimiz, sadece denetleyen değil, aynı zamanda yön veren, rehberlik eden ve yayıncılık standartlarını daha da yukarı taşıyan bir RTÜK vizyonunu hayata geçirmektir. Geleceğe emin adımlarla ilerlerken, ilkelerimizden aldığımız güçle, kamu yararını her zaman en üstte tutmayı sürdüreceğiz."