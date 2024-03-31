RTÜK Başkanı: Seçim sonuçları saat 21.00'den önce verilemez

Nisan 2024'te En İyi Kameraya Sahip Samsung Modelleri

DXOMARK ekibi tarafından yapılan testler sonucunda, Nisan 2024 itibariyle en iyi kameraya sahip Samsung modelleri sıralandı. Listenin başında Samsung Galaxy S24 Ultra yer alırken, onu Galaxy S23 Ultra, Galaxy S22 Ultra ve Galaxy S24 takip etti. Tüketici tarafında kafa karışıklığına yol açan bu durumda, kamera özelliği de önemli bir faktör olarak göze çarpıyor.