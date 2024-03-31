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RTÜK Başkanı: Seçim sonuçları saat 21.00'den önce verilemez - Son Dakika
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RTÜK Başkanı: Seçim sonuçları saat 21.00'den önce verilemez

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, YSK kararlarına göre seçim sonuçlarının saat 21.00'den önce verilemeyeceğini belirtti. Şahin, aksi bir düzenleme olmadığı sürece seçim sonuçlarının ekranlara getirilmemesi gerektiğini vurguladı.

31.03.2024 18:03  Güncelleme: 18:05
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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, aksi bir düzenleme duyurulmadığı sürece seçim sonuçlarının saat 21.00'den önce verilmesinin yasak olduğunu belirtti.

Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararlarına göre seçim sonuçlarının saat 21.00'den önce verilemeyeceğini hatırlattı.

Kurulun bu saati erkene çekme yetkisinin olduğuna dikkati çeken Şahin, "Aksi bir düzenleme duyurulmadığı müddetçe seçim sonuçlarının ekranlara getirilmemesi kanuni bir zarurettir." paylaşımında bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel RTÜK Başkanı: Seçim sonuçları saat 21.00'den önce verilemez - Son Dakika

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