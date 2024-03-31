Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, aksi bir düzenleme duyurulmadığı sürece seçim sonuçlarının saat 21.00'den önce verilmesinin yasak olduğunu belirtti.
Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararlarına göre seçim sonuçlarının saat 21.00'den önce verilemeyeceğini hatırlattı.
Kurulun bu saati erkene çekme yetkisinin olduğuna dikkati çeken Şahin, "Aksi bir düzenleme duyurulmadığı müddetçe seçim sonuçlarının ekranlara getirilmemesi kanuni bir zarurettir." paylaşımında bulundu.
Son Dakika › Güncel › RTÜK Başkanı: Seçim sonuçları saat 21.00'den önce verilemez - Son Dakika
DXOMARK ekibi tarafından yapılan testler sonucunda, Nisan 2024 itibariyle en iyi kameraya sahip Samsung modelleri sıralandı. Listenin başında Samsung Galaxy S24 Ultra yer alırken, onu Galaxy S23 Ultra, Galaxy S22 Ultra ve Galaxy S24 takip etti. Tüketici tarafında kafa karışıklığına yol açan bu durumda, kamera özelliği de önemli bir faktör olarak göze çarpıyor.
Samsung, amiral gemisi Galaxy S24 serisinden sonra orta segmentte yer alacak Galaxy F55 modelini tanıtmaya hazırlanıyor. Cihazın özellikleri arasında 6.6 inç Super AMOLED ekran, 1080 x 2340 piksel çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı, Exynos 1480 işlemci, 32 Megapiksel ön kamera ve üçlü arka kamera kurulumu yer alıyor. Ayrıca 8 GB / 12 GB RAM, 128 GB / 256 GB depolama alanı ve Android 14 tabanlı One UI 6.1 işletim sistemi bulunuyor.
Yurt dışında yaşayan oyuncu Çiğdem Batur, Londra'da bulunan oyunculuk akademisi ve pr şirketiyle huzur bulduğunu söyledi. Türkiye'yi özlediğini belirten Batur, sosyal çevre ve ailenin önemine vurgu yaparak, yurt dışında yatırım yapmanın avantajlarından bahsetti.
Kırıkkale'de mahalli idareler genel seçimleri için oylar sayılmaya başlandı. Kırıkkale'de oy kullanma işlemi sona erdi. Saatler 17.00'yi gösterdiğinde sandıklar kapatıldı. Okullarda sandık görevlileri tarafından açılan sandıklardaki zarflardan çıkartılan oy pusulalarının sayımına başlandı.
Samsun'un İlkadım ilçesinde bulunan Zeytinlik Mahallesi'nde 10 muhtar adayının yarıştığı mahallede, oyların kullanıldığı okulun önünde taraflar arasında arbede yaşandı. Polis müdahale ederek olayı büyümeden önlendi.
Mardin'in Mazıdağı, Derik, Ömerli ve Nusaybin ilçelerinde muhtarlık seçimi nedeniyle çıkan kavgalarda 11 kişi yaralandı. Kavgalar taş ve sopa kullanılarak gerçekleşti. Yaralanan 11 kişi hastanelere kaldırıldı. Elazığ'ın Maden ilçesinde ise oy verme işlemi sırasında çıkan kavga güvenlik güçlerinin müdahalesiyle sona erdi.
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 31 Mart Mahalli İdareler Yerel Seçimleri'nde oyunu Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Çankaya Lisesi'nde kullandı. Karamollaoğlu, seçimlere saygı duyulması gerektiğini belirterek, 'Hayırlı olsun' dedi.
31 Mart 2024 yerel seçimlerinde doğudaki 32 ilde oy verme işlemi saat 16.00 itibarıyla sona erdi. Batıdaki 49 ilde ise oy kullanma işlemi saat 17.00'ye kadar devam edecek. Seçim yasakları kapsamında alkollü içki satışı ve servisi yasaklanırken, eğlence yerleri kapalı olacak. Seçimle ilgili haber ve tahminler saat 18.00'e kadar yasaklanmıştır.
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde alkollü sürücünün kullandığı otomobil, önündeki araca çarptı. Kazada 1 kişi yaralandı. Kaza sonrası olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Alkollü sürücü hakkında işlem yapıldı.
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri çerçevesinde oy kullanma işlemi sona erdi. Yüksek Seçim Kurulu resmi sonuçları, İstanbul Adalet Sarayı'nın atrium alanına kurulan büyük ekrandan takip edilebilecek. Oy sayma işlemlerine başlanırken, oy torbaları sandık kurulu başkanları tarafından ilçe seçim kurullarına iletilecek.
Yalova'da 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimi nedeniyle yapılan oy verme işlemi sona erdi. Şimdi ise kent genelindeki 154 okulda bulunan 633 sandığın sayımı başladı. Sayım işlemi tamamlandıktan sonra tüm sandık çuvalları Yalova Adliyesi'ne gönderilecek.
Aydın İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde 125 vatandaşın oy kullanacakları sandıklara sağlık personeli refakatinde götürülerek oy kullanmaları sağlandı. İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, personellere teşekkür etti.
Sizin düşünceleriniz neler ?