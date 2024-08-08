RTÜK sokak röportajlarını yakın takibe aldı - Son Dakika
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RTÜK sokak röportajlarını yakın takibe aldı

RTÜK sokak röportajlarını yakın takibe aldı

RTÜK, son günlerde popülaritesi artan sokak röportajlarını yakın takibe aldı. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, "Yeni medya platformlarındaki bu tür yayıncılık faaliyetleri ve paylaşımlar, görsel yayıncılık alanında faaliyet gösteren Anayasal bir kurum olan RTÜK'ün takibindedir. RTÜK, kitleleri sosyolojik çatışmalara sevk eden bu tip yayın faaliyetleriyle alakalı görsel yayıncılık ilkeleri kapsamında gerekli çalışmaları yapmakta ve sürdürmektedir." ifadelerini kullandı.

08.08.2024 16:32
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Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, yeni medya platformlarında "sokak röportajları" veya "vatandaşın görüşü" gibi adlarla yapılan yayınlara ilişkin, "Bu tür yayıncılık faaliyetleri ve paylaşımlar, görsel yayıncılık alanında faaliyet gösteren Anayasal bir kurum olan RTÜK'ün takibindedir. RTÜK, kitleleri sosyolojik çatışmalara sevk eden bu tip yayın faaliyetleriyle alakalı görsel yayıncılık ilkeleri kapsamında gerekli çalışmaları yapmakta ve sürdürmektedir." dedi.

Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, zaman zaman ulusal televizyonlarda tespit ettikleri ve bazı sosyal medya mecralarında yayınlanan, "sokak röportajları" veya "vatandaşın görüşü" gibi çeşitli adlarla sunulan halk mülakatlarının, kamuoyunu manipüle edici yönüyle evrensel basın meslek ilkeleri ile basın etik değerlerine aykırılık teşkil edecek boyutlara ulaştığını kaydetti.

RTÜK Başkanı Şahin, ekonomik ya da siyasi yönlendirmeler yapmak amacıyla "sokağın sesi" adı altında "masumane bir formatta" pazarlanan röportajların, ancak ve ancak yayıncısının öznel fikrini destekleyen görüşler olarak dikkati çektiğini belirtti.

"YAKIN TAKİPTEYİZ"

Şahin, "Sadece verilmek istenen mesaj doğrultusundaki görüşlerin yer aldığı röportajlarda, sanki genelin sesiymiş veya toplumun büyük bir kesiminin görüşüymüş gibi yansıtılan vatandaş fikirleri, nesnellikten uzak, maksatlı yönlendirici tarafıyla dezenformasyona yol açmaktadır. Bu tarz yanıltıcı röportaj teknikleri, kitleleri bilinçli olarak etki altına almak amacıyla kullanılmaktadır. Bilhassa, yeni medya platformlarındaki bu tür yayıncılık faaliyetleri ve paylaşımlar, görsel yayıncılık alanında faaliyet gösteren Anayasal bir kurum olan RTÜK'ün takibindedir. RTÜK, kitleleri sosyolojik çatışmalara sevk eden bu tip yayın faaliyetleriyle alakalı görsel yayıncılık ilkeleri kapsamında gerekli çalışmaları yapmakta ve sürdürmektedir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Ebubekir Şahin, Sosyal Medya, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel RTÜK sokak röportajlarını yakın takibe aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (17)

  • Necati Kaya: Ne o sokakta konuşmaktamı yasak. Interneti ufaktan ufaktan yasakla,sokakta konuşmayı yasakla. Bu gidişiniz gidiş değil. Faşizmin göbegine dogru gidiyoruz. 232 43 Yanıtla
    Emr e: Aklının yetmediği işlere burnunu sokma diye bir deyiş vardır Duydun mu hiç 0 0 Şevki Sünger: Hakkınızı helal edin arkadaşlar yıllarca bunlara oy attım hem de bir kaşık makarna yemeden 0 0
  • eser demir: Niye zorunuza mı gidiyor gerçekler devam edin bunlar son zamanlarınız 198 30 Yanıtla
  • Alex De Souza: Evet verin yetkiyi görün etkiyi yasama,yürütme yargı dahil her şeyin yetkisi tek kişide olursa.. rezerv alan ilan edilip evinize arsanıza da konarlar, enflasyon verileri ile oynayıp maaşınızı da kırparlar, asgari ücrete zam yapılması yalan olur, Sosyal medya kapanır. Anayasa mahkemesi yalan olur. Miletvekilleri mecliste sadece el kaldırmaya yarar vs vs 171 15 Yanıtla
  • Bulent Cebeci: Taliban rejimi bizi kıskanıyor !!! 116 17 Yanıtla
  • murat salih başçı: sokakta kendilerini atayanlara çok küfür ediliyor ondan bu karar 99 14 Yanıtla
  • Ramazan Gündoğan: Her yeri her şeyi interneti komple kapatın 92 13 Yanıtla
  • Ferhat Esmeray: Kuzey Kore benzeri çok büyük bir sansür planı yapılıyor 77 8 Yanıtla
  • Arif Akman: Rütük önce dizileri takibe alsın bence 66 3 Yanıtla
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