RTÜK'te Gerilim: Tarafsızlık Çağrısı

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(ANKARA) - RTÜK üyesi İlhan Taşcı, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in ana haber bültenlerinde çok sayıda şiddet içeriğine yer verildiği ve haber sunucularının tarafsızlıktan uzak, maksatlı yorum yaptığı yönündeki açıklamalarına tepki gösterdi. "İnsanlar evlerine ekmek götüremiyorken, televizyonlar pasta yenildiği haberini yapacak değil" diyen Taşcı, "RTÜK Başkanı'nın önce objektif, bütün yayıncılara eşit mesafede durmayı bir ilke olarak içselleştirmesi gerekiyor. Zaten şu an ekranlara yansıyan şiddetin büyük bir bölümü de iktidara yakın kanallar tarafından yansıtılıyor" dedi.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "RTÜK izleme uzmanları tarafından yapılan incelemelerde, ana haber bültenlerinde çok sayıda şiddet içeriğine yer verildiği ve haber sunucularının tarafsızlıktan uzak, maksatlı yorum yaptığının tespit edildiğini" belirterek "Ülkemizde enerji, savunma sanayi, yerli ve milli teknoloji, sanat, kültür ve spor olmak üzere birçok alanda başarılı çalışmalar ortadayken, karamsarlık aşılayan 'yandık', 'bittik', 'mahvolduk' haberciliğinin kimseye bir faydası da yoktur" dedi. Şahin, bu tür yayınlara en üstten yaptırım uygulanacağını bildirdi.

RTÜK Başkanı Şahin'in açıklamalarına ilk tepki, RTÜK üyesi İlhan Taşcı'dan geldi. ANKA Haber Ajansı'na yaptığı değerlendirmede "Ülke yangın yerine dönmüş, insanlar açlık ve yoksulluk sınırlarının çok altında yaşamak zorunda bırakılmışsa, elbette haberciler bunu ekrana yansıtacaklar" diyen Taşcı, ekranlara yansıyan şiddet görüntülerinin büyük bir kısmının, iktidara yakın televizyon kanalları aracılığıyla yayınladığını söyledi.

"Derin yoksullaşma gerçeği ortadaysa, RTÜK Başkanı gazetecilerin ne yapmasını bekliyor?"

Ekonomik krize ve geçim sıkıntısına dikkat çeken Taşcı, "Derin yoksullaşmayı ve insanların artık pazardan fileleri doldurup evlerine gidemediği gerçeği ortadaysa, gazetecilerin ya da televizyoncuların ne yapmasını bekliyor RTÜK Başkanı" ifadelerini kullandı.

"RTÜK Başkanı'nın bakış açısı, 'ekmek yoksa pasta yesinler' anlayışından çok da farklı değil" diyen Taşcı, şunları söyledi:

"Çarşı, pazar yangın yerine dönmüş, emekli maaşları, çalışma ücretleri yerlerde sürünürken, TÜİK eliyle yapılan illüzyonla oluşturulan enflasyon, çarşı pazarın enflasyonuyla örtüşüyor mu ki televizyoncular, yurttaşların içine düşmüş olduğu bu derin yoksulluğu ve ekonomik krizi yok saysınlar? Gazeteciler tam da bunun için var: Ülkede yaşanan derin yoksulluğu, yoksullaşmayı, açlığı, sefaleti iletmek için.

"İktidara yakın kanallar istediği gibi ekranlarda at koşturacak ama..."

İnsanlar evlerine ekmek götüremiyorken, televizyonlar pasta yenildiğini haberini yapacak değil herhalde. Dünyanın hiçbir ülkesinde de gazeteciler böyle bir görevi yoktur elbette. Olumlu gelişmeler varsa, bunlar ekrana yansıtılır. Örneğin, asgari ücret zamları, memur emekli zamları eğer gerçekten beklentilerin üzerinde olmuşsa, tabii ki bunu yansıtacaklar. Ülkemizin gerçeğine baktığımızda da böyle bir durum olmadığına göre, başkanın açıklamasının belki de tek doğru yanı, ekranlarda kadına, çocuğa, tüm canlara yönelik şiddetin yansıtılmaması ama bunun için de tarafsız bir RTÜK Başkanı'na ihtiyaç var. Öyle iktidara yakın kanallar istediği gibi ekranlarda at koşturacak ama öte taraftan iktidarı eleştiren ya da iktidarın reklamını yapmayan kanallara da 'gözünün üstünde kaş var' diye ceza vereceksin.

"Ekrana yansıyan şiddeti büyük bölümünü, iktidara yakın kanallar yansıtıyor"

RTÜK Başkanı'nın önce objektif, bütün yayıncılara eşit mesafede durmayı bir ilke olarak içselleştirmesi gerekiyor. Yoksa bu siyasi bakış açısıyla, bize yakın, bize uzak, bizden olan, olmayan anlayışıyla ekranların düzenlenebilmesi mümkün değil. Zaten şu an ekranlara yansıyan şiddetin büyük bir bölümü de iktidara yakın kanallar tarafından yansıtılıyor. Bunu da ben söylemiyorum, resmi olarak günlük hazırladığı izleyici şikayetlerine baktığında RTÜK Başkanı da bu gerçeği görecektir."