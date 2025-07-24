RTÜK'ten Medya Kuruluşlarına Cezalar

RADYO ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), yayın ihlalleri nedeniyle 1 televizyon kanalına 5 gün süreyle yayın durdurma cezası, 5 medya kuruluşuna idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

RTÜK'ün bugün gerçekleştirdiği Üst Kurul toplantısında, bir televizyon kanalında 15 Temmuz'a ilişkin '15 Temmuz İslamcı bir darbe girişimiydi', 'Bu darbenin temel sorumlusu AKP iktidarıdır' ve 'Ben 15 Temmuz'da kutlanacak bir şey görmüyorum. Yok öyle bayram' şeklinde ifadeler kullanılması, kamu sorumluluğu ile bağdaşmayan ve toplumu ayrıştırıcı nitelikte ifadeler olarak değerlendirildi. Söz konusu yayının, 6112 sayılı Kanun'un 8'inci maddesinde yer alan 'toplumu kin ve düşmanlığa tahrik edemez' hükmünü ihlal ettiği gerekçesiyle televizyon kanalına üst sınırdan idari para cezası ve 5 gün yayın durdurma cezası uygulandı.

DEVLET BÜYÜKLERİNE HAKARETE YAPTIRIM

Ayrıca, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ın 2 ayrı televizyon kanalında devlet büyüklerine ve bakanlara yönelik sözleri, kişilik haklarına saldırı niteliğinde bulundu. Yayınların, kişi ya da kuruluşları küçük düşürücü, aşağılayıcı veya iftira niteliğinde ifadeler içerdiği tespit edildi. Bu nedenle 6112 sayılı Kanun'un 8'inci maddesinde yer alan 'yayınlar insan onuruna ve özel hayatın gizliliğine saygılı olmalıdır' hükmü gereğince her iki yayın organına da üst sınırdan idari para cezası uygulandı. Bir televizyon kanalında ise klip aralarında tanıtımı yapılan bazı kişilerle ilgili incelemede, bu yayınların gizli ticari iletişim niteliğinde olduğu değerlendirildi. 6112 sayılı Kanun'un 9'uncu maddesinin üçüncü fıkrasına aykırı olduğu tespit edilen bu durum nedeniyle televizyon kanalına idari para cezası uygulandı.

MÜSTEHCEN VE USULE AYKIRI YAYINA CEZA

Başka bir televizyon kanalında gerçekleştirilen tele-alışveriş yayınlarının hem kesintisiz 15 dakikalık yayın şartını karşılamadığı hem de günlük yasal süreyi aştığı tespit edilerek idari para cezası uygulandı. Ayrıca dijital bir TV platformunda yayımlanan bir filmde müstehcen unsurlar bulunduğu ve toplumun genel değerlerine aykırı olduğu belirlendi. RTÜK içerik açısından sakıncalı bulunan bu yayınlar nedeniyle ilgili medya hizmet sağlayıcısına idari para cezası ve katalogdan çıkarma cezası uyguladı.