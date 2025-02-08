RTÜK'ten Tarafsızlık Uyarısı: Gerekli Yaptırımlar Uygulanacak - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

RTÜK'ten Tarafsızlık Uyarısı: Gerekli Yaptırımlar Uygulanacak

RTÜK\'ten Tarafsızlık Uyarısı: Gerekli Yaptırımlar Uygulanacak

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, tarafsızlık ilkesini ihlal eden yayıncı kuruluşlara en üst sınırdan yaptırım uygulanacağını duyurdu. Şahin, ana haber bültenlerinde şiddet içeriklerine yer verildiğini ve karamsar bir algı yaratıldığını belirtti.

08.02.2025 15:07  Güncelleme: 15:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

RADYO ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, "Tarafsızlık ilkesini hiçe sayan yayıncı kuruluşlarımıza gerekli yaptırımlar en üst sınırdan uygulanacaktır" dedi.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "RTÜK izleme uzmanları tarafından yapılan incelemelerde, ana haber bültenlerinde çok sayıda şiddet içeriğine yer verildiği ve haber sunucularının tarafsızlıktan uzak, maksatlı yorumlar yaptığı tespit edilmiştir. Haber bültenlerinde şiddet içerikli görüntü ve seslerin dışında yayınlanan haberlerde de ülkemizde olumlu olaylar olmadığı algısı yaratılıp vatandaşlarımızın karamsarlığa ve yalnızlığa düşürülmek istendiği görülmektedir. Yayıncı kuruluşlarımızın, haber içeriklerinde editoryal bağımsızlıkları bulunmaktadır. Ancak bu bağımsızlık kamu yararı, toplum huzuru ve toplumdaki güven ortamını zedelemeyecek şekilde çalışmayı gerektirmektedir. Ülkemizde enerji, savunma sanayi, yerli ve milli teknoloji, sanat, kültür ve spor olmak üzere birçok alanda başarılı çalışmalar ortadayken; karamsarlık aşılayan, 'yandık, bittik, mahvolduk' haberciliğinin kimseye bir faydası da yoktur" dedi.

'HER YAYINCI KURALLARA UYMAKLA MÜKELLEFTİR'

Ana haber sunucularının, olaylar karşısında kendi siyasal görüşlerini de içeren maksatlı yorum ve analizlerde bulunmalarının önemli bir husus olduğunu aktaran Şahin, "Tarafsızlıktan uzak, bir siyasi partinin temsilcisi gibi yapılan yorumlar ve analizler, gazetecilik etik ilkeleriyle bağdaşmamakta, gazetecilik mesleğine de büyük zarar vermektedir. 6112 sayılı Kanun'umuz çok açıktır ve her yayıncı kuruluş, bu kanunda belirtilen kurallara uymakla mükelleftir. Genel izleyici saatinde gençlerimizin, çocuklarımızın fiziksel ve ruhsal gelişimini olumsuz etkileyen, şiddeti yaygınlaştıran, özendiren, kanıksatan, suç ve suçluyu öven, tarafsızlık ilkesini hiçe sayan yayıncı kuruluşlarımıza kanunun bize verdiği yetki doğrultusunda gerekli yaptırımlar en üst sınırdan uygulanacaktır" açıklamasında bulundu.

Kaynak: DHA

Ebubekir Şahin, Politika, Güncel, Medya, Son Dakika

Son Dakika Güncel RTÜK'ten Tarafsızlık Uyarısı: Gerekli Yaptırımlar Uygulanacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:02 Beşiktaş, Sivasspor’u deplasmanda 2-0 yendi Beşiktaş, Sivasspor'u deplasmanda 2-0 yendi
20:53 AKOM’dan İstanbul’a bir uyarı daha Pazartesiden itibaren kar etkili olacak AKOM'dan İstanbul'a bir uyarı daha! Pazartesiden itibaren kar etkili olacak
20:30 100 dönümlük tarlasını para kazandırmıyor diye yerle bir etti 100 dönümlük tarlasını para kazandırmıyor diye yerle bir etti!
19:35 Ferdi Tayfur’un ailesinde şimdi de mevlit krizi Ferdi Tayfur'un ailesinde şimdi de mevlit krizi
18:40 Manisa’da eski ülkü ocakları başkanı evinde ölü bulundu Manisa'da eski ülkü ocakları başkanı evinde ölü bulundu
09:08 Gri kategoride aranan iki terörist Edirne’de yakalandı Gri kategoride aranan iki terörist Edirne'de yakalandı
08:31 Vatandaşın isteği CHP’li vekili şaşırttı: Kadına bir tokat atamıyorum Vatandaşın isteği CHP'li vekili şaşırttı: Kadına bir tokat atamıyorum
08:31 Kızılcık Şerbeti’ne flaş transfer Defne karakteri geliyor Kızılcık Şerbeti'ne flaş transfer! Defne karakteri geliyor
08:23 Survivor’da kavga çıktı Adem Kılıççı, Çılgın Sedat’a saldırdı Survivor'da kavga çıktı! Adem Kılıççı, Çılgın Sedat'a saldırdı
08:19 Fatih Terim’den dünya futbolunu yerinden sarsacak öneri Fatih Terim'den dünya futbolunu yerinden sarsacak öneri
07:20 Süper Lig ekibine hükmen mağlubiyet cezası Süper Lig ekibine hükmen mağlubiyet cezası
02:24 Tekerlekli sandalyeye bağlı yaşayan kişi, spor salonu çalışanını öldürdü Tekerlekli sandalyeye bağlı yaşayan kişi, spor salonu çalışanını öldürdü
01:16 Hastanede büyük skandal Taburcu ettikleri yaşlı adam tekerlekli sandalyede can verdi Hastanede büyük skandal! Taburcu ettikleri yaşlı adam tekerlekli sandalyede can verdi
00:35 Beşiktaş’ta istinat duvarı çöktü, 8 araç enkaz altında kaldı Beşiktaş'ta istinat duvarı çöktü, 8 araç enkaz altında kaldı
00:10 Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur’dan olay sözler: Azgınlık bedel ödetir Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur'dan olay sözler: Azgınlık bedel ödetir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2025 21:44:43. #1.13#
SON DAKİKA: RTÜK'ten Tarafsızlık Uyarısı: Gerekli Yaptırımlar Uygulanacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.