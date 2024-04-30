RTÜK'ün 30. yıl dönümü resepsiyonu düzenlendi - Son Dakika
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RTÜK'ün 30. yıl dönümü resepsiyonu düzenlendi

RTÜK\'ün 30. yıl dönümü resepsiyonu düzenlendi

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), kuruluşunun 30. yıl dönümü dolayısıyla ana hizmet binasında resepsiyon düzenledi. Resepsiyona RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in yanı sıra birçok üst düzey isim katıldı. Şahin, konuşmasında RTÜK'ün büyüme ve gelişme sürecini anlattı ve kuruluşun milli ve manevi değerlere sahip çıktığını vurguladı. Programın sonunda ise 15 çalışana plaket takdim edildi.

30.04.2024 10:37
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Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun (RTÜK) kuruluşunun 30'uncu yıl dönümü dolayısıyla RTÜK ana hizmet binasında resepsiyon düzenlendi.

RTÜK'ten yapılan açıklamaya göre, düzenlenen resepsiyona AMA Başkanı Armela Krasniki, KKTC Yüksek Yayın Kurulu Başkanı Feyzi Hansel ve Azerbaycan Yayıncılık Otoritesi Başkanı İsmet Sattarov, Üst Kurul Üyeleri Deniz Güçer, İlhan Taşcı, Necdet İpekyüz, Birlik Haber-Sen Başkanı Ömer Budak, Haber-İş Başkanı Veli Solak da katıldı.

Resepsiyonda konuşan RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, 30 yıl önce kurulan RTÜK'ün her geçen gün artan kabiliyetleriyle büyüdüğünü, ek hizmet binası ve 4 farklı ildeki temsilciliklerinde görevli 800'ün üzerinde çalışanıyla hizmet verdiğini anlattı.

Şahin, kuruluşundan bugüne kadar görev yapan tüm RTÜK başkanları, üyeler, halen çalışan ve emekli personele teşekkür etti.

Milli ve manevi değerlerin korunması adına önemli projelerin hayata geçirildiğini belirten Şahin, Üst Kurul çatısı altında özellikle çocuklar için yürütülen çalışmaların artarak devam edeceğini bildirdi.

Şahin, "Radyo ve televizyon yayınlarını düzenleyen, zararlı içeriklere yönelik tedbirler alan RTÜK, toplumsal ve kültürel hassasiyetleri her şeyin önünde tutuyor. RTÜK, bizi biz yapan milli ve manevi değerlerimize sahip çıkıyor." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından RTÜK'te 30 yılını dolduran 15 çalışana, RTÜK Başkanı Şahin ve RTÜK üyeleri ile Arnavutluk, Azerbaycan ve KKTC yayıncılık otoriteleri başkanları plaket takdim etti.

Program, anı fotoğrafının çekilmesinin ardından sona erdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel RTÜK'ün 30. yıl dönümü resepsiyonu düzenlendi - Son Dakika

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