Radyo ve Televizyon Yönetmeliklerinde Değişiklik Yapıldı - Son Dakika
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Radyo ve Televizyon Yönetmeliklerinde Değişiklik Yapıldı

Radyo, Televizyon ve İsteğe Bağlı Yayınların İnternet Ortamından Sunumu Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun Uydu Yayın ve Kablolu Yayın Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikler Resmi Gazete'de yayımlandı. Yönetmeliklerle birlikte; yayın hizmetlerini koşullu erişim yoluyla sağlayan medya hizmet sağlayıcı kuruluşlar ve internet platform işletmecileri yıllık net satışlarının yüzde bir buçuğunu izleyen yılın Temmuz ayı sonuna kadar RTÜK'e ödeyecek.

05.06.2024 01:46
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(ANKARA) - Radyo, Televizyon ve İsteğe Bağlı Yayınların İnternet Ortamından Sunumu Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun Uydu Yayın ve Kablolu Yayın Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikler Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de; Radyo, Televizyon ve İsteğe Bağlı Yayınların İnternet Ortamından Sunumu Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun Uydu Yayın ve Kablolu Yayın Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikleri yayımlandı.

Yönetmeliklerle birlikte; yayın hizmetlerini koşullu erişim yoluyla sağlayan medya hizmet sağlayıcı kuruluşlar ve internet platform işletmecileri yıllık net satışlarının yüzde bir buçuğunu izleyen yılın Temmuz ayı sonuna kadar RTÜK'e ödeyecek.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Radyo ve Televizyon Yönetmeliklerinde Değişiklik Yapıldı - Son Dakika

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