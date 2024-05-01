Ruanda'da şiddetli yağışlar sonucu 10 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Ruanda'da şiddetli yağışlar sonucu 10 kişi hayatını kaybetti

Ruanda'da son 10 gün içinde ülkenin çeşitli bölgelerinde şiddetli yağışların tetiklediği felaketler nedeniyle 10 kişi hayatını kaybetti. Ölenlerin bir kısmı toprak kayması, bir kısmı ise yıldırım çarpması sonucu hayatını kaybetti. Şiddetli yağışlar ev, mahsul ve yol altyapılarında tahribata neden oldu.

01.05.2024 09:55
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KİGALİ, 1 Mayıs (Xinhua) -- Ruanda'da son 10 gün içinde ülkenin çeşitli bölgelerinde şiddetli yağışların tetiklediği felaketler nedeniyle 10 kişi hayatını kaybetti.

Ruanda Acil Durum Yönetim Bakanlığı Daimi Sekreteri Philippe Habinshuti Salı günü gazetecilere yaptığı açıklamada, ölenlerin bir kısmının toprak kayması, bir kısmının ise yıldırım çarpması sonucu hayatını kaybettiğini söyledi.

En son can kayıpları Ruanda'nın batısındaki Rutsiro bölgesinde meydana gelirken, Salı günü erken saatlerde şiddetli yağışların ardından meydana gelen toprak kaymasında iki kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Bir başka olayda ise Kigali kentinin Gasabo bölgesinde geçtiğimiz hafta sonu sağanak yağış sırasında evleri çöken bir anne ve çocuğu hayatını kaybetti.

Şiddetli yağışlar ayrıca ülkenin çeşitli bölgelerinde ev, mahsul ve yol altyapılarında tahribata neden oldu. Bakanlığa göre, afet etkisinin boyutunu belirlemeye yönelik kapsamlı değerlendirme halen devam ediyor.

Ruanda Meteoroloji Ajansı Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Mayıs ayının ilk 10 gününde Ruanda'nın çeşitli bölgelerinde şiddetli yağış görüleceği uyarısında bulundu.

Hükümet, yüksek riskli bölgelerde yaşayan halkı daha güvenli bölgelere geçmeye çağırdı.

Geçtiğimiz Mayıs ayında Ruanda'nın batısı ve kuzeyinde meydana gelen sel ve toprak kaymalarında 135 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: Xinhua

Yıldırım Çarpması, Doğal Afetler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ruanda'da şiddetli yağışlar sonucu 10 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

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