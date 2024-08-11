Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame Yeniden Göreve Başladı

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Ruanda'da Yurtsever Cephesi Partisi Genel Başkanı ve mevcut Devlet Başkanı Paul Kagame yeniden aynı göreve seçilmesinin ardından yemin ederek göreve başladı.

BBC'nin haberine göre, yemin töreni, başkent Kigali'deki Amahoro Stadyumu'nda düzenlendi.

Genel seçimlerde oyların yüzde 99,15'ini alarak bir kez daha 5 yıl için devlet başkanı seçilen Kagame, yemin töreninde "barışı ve ulusal egemenliği koruma" sözü verdi.

Yemin ederek yeni dönemde görevine resmen başlayan Kagame, 2000'den bu yana devlet başkanlığı görevini yürütüyor.

Yaklaşık 10 milyon seçmenin kayıtlı olduğu Ruanda'da 15 Temmuz'daki seçimde yaklaşık 2 bin 500 sandıkta oy kullanılmıştı.