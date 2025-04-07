Ruanda Soykırımının 31. Yılı için Taziye

Dışişleri Bakanlığı Ruanda'da Tutsilere yönelik Soykırımın 31'inci yılı hakkında Ruanda halkına taziye dileklerini iletti. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada "Ruanda'da 1994 yılında yaşanan ve insanlık tarihindeki en büyük acılardan biri olan Tutsilere Yönelik Soykırımı derin üzüntüyle hatırlıyoruz. Yaşamını yitirenleri saygıyla anıyor, Ruanda halkına taziyelerimizi sunuyoruz" ifadesi kullanıldı.