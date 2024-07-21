Rubik Küpü 50. Yılını Kutluyor

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Problem çözme, zeka, yaratıcılık ve sabırla özdeşleşen Rubik küpünün icadının üzerinden 50 yıl geçti.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, 1974'te Macar profesör Erno Rubik tarafından icat edilen ve mucidinin adını alan küp, başlangıçta bir eğitim aracı olarak tasarlandı.

Rubik'in, öğrencilerine üç boyutlu nesneleri ve mekaniği anlatmak amacıyla geliştirdiği küpün her bir yüzünde 9 kare bulunuyor ve her parçası ayrı olarak dönebiliyordu.

Erno Rubik, patentini 1975'te aldığı buluşunu daha geniş kitlelere tanıtmak için çalışmalara başladı.

Başlangıçta "sihirli küp" olarak anılan oyuncak, 1980'lerin başında dünya çapında bir fenomen haline geldi. İnsanlar bu zihin zorlayıcı bulmacayı çözmek için yarışıyor ve yeni stratejiler geliştiriyordu.

İlerleyen yıllarda internetin yaygınlaşmasıyla küp çözme teknikleri ve stratejileri de dünya genelinde hızla yayıldı. Bu dönemde, birçok kişi küpü en kısa sürede çözmek için yarışmaya başladı.

Bugüne kadar 450 milyondan fazla satılan küp, "Dünyanın en çok satan oyuncağı" ünvanını koruyor. Bu yıl, Rubik küpünün 50. yılı dünya genelinde düzenlenen etkinlikler ve sergilerle kutlanıyor.

Erno Rubik, küpün başarısını, "İnsanın merakını, oyun oynama isteğini ve problem çözme becerisini bir araya getiriyor." sözleriyle açıklıyor.