Rubio, Baltık Ülkeleri ile Güvenlik Görüşmesi Yaptı - Son Dakika
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Rubio, Baltık Ülkeleri ile Güvenlik Görüşmesi Yaptı

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Baltık dışişleri bakanlarıyla güvenlik ve savunma bütçelerini ele aldı.

26.03.2025 03:47
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ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Baltık ülkeleri dışişleri bakanları ile bir araya gelerek bölgedeki güvenliği ele aldı.

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Rubio, Estonya Dışişleri Bakanı Margus Tsahkna, Letonya Dışişleri Bakanı Baiba Braze ve Litvanya Dışişleri Bakanı Kestutis Budrys ile Washington'da bir araya geldi.

Görüşmede, Baltık bölgesinin güvenliğine olan bağlılığı teyit eden Rubio'nun, savunma bütçelerinin artırılmasını da memnuniyetle karşıladığı belirtildi.

Açıklamada Rubio'nun ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna'da barışa ulaşılması yönündeki kararlılığının da altını çizdiği ifade edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Rubio, Baltık Ülkeleri ile Güvenlik Görüşmesi Yaptı - Son Dakika

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