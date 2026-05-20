Rubio’dan Küba'ya Yeni İlişki Mesajı

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Küba halkına yönelik yayımladığı mesajda, ABD Başkanı Donald Trump'ın iki ülke için "yeni bir ilişki teklif ettiğini" bildirdi.

Axios platformunun haberine göre Dışişleri Bakanı Rubio, her yıl 20 Mayıs'ta kutlanan "Küba Bağımsızlık Günü" dolayısıyla İspanyolca video mesaj yayımladı.

Küba halkının bağımsızlık gününü kutlayan Rubio, ülke içindeki "akıl almaz zorluklardan" Havana yönetiminin sorumlu olduğunu savunarak, "Yeni bir Küba'nın" mümkün olduğunu ileri sürdü.

Rubio, "Elektriğinizin, yakıtınızın veya yiyeceğinizin olmamasının gerçek nedeni, ülkenizi kontrol edenlerin milyarlarca doları yağmalamış olması, ancak bunun hiçbirinin halka yardım etmek için kullanılmamış olması." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Washington ile Havana arasında "yeni bir ilişki teklif ettiğini" dile getiren Rubio, "Ancak bu ilişki doğrudan sizinle, Küba halkıyla olmalı. GAESA (Küba'daki bir holding) ile değil." dedi.

Trump yönetiminin (Küba'da) halka "100 milyon dolarlık yiyecek ve ilaç" teklif ettiğini aktaran Rubio, bunun "güvenilir hayır kurumlarınca" dağıtılması gerektiğini belirtti.

Ülkede "halkın, hükümet yetkililerine oy verebildiği ve başarısız bir sistemden şikayet ederken hapse girme veya ülkeden ayrılmaya zorlanma korkusu duyulmadığı yeni bir Küba'nın" mümkün olabileceğini savunan Rubio, şunları kaydetti:

"Bu imkansız değil. Bunların hepsi Bahamalar'da, Dominik Cumhuriyeti'nde, Jamaika'da ve hatta sadece 90 mil (yaklaşık 144 kilometre) ötede, Florida'da mevcut. Neden bunlar Küba'da sizin için de mümkün olmasın?"

GAESA

ABD yerel medyasında yer alan haberlerde, "Küba ordusuna ait askeri holding" olarak nitelendirilen GAESA'nın, tahmini 18 milyar dolarlık varlığa sahip olduğu ve oteller, enerji ve inşaat şirketleri, bankalar, mağazalar işlettiği belirtildi.