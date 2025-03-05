Rubio'dan Yeni Vize Kısıtlaması Duyurusu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Rubio'dan Yeni Vize Kısıtlaması Duyurusu

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, düzensiz göçü kolaylaştıran yabancı yetkililere yönelik vize kısıtlaması açıkladı.

05.03.2025 23:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD'ye düzensiz göçü kolaylaştırmakla suçlanan yabancı hükümet yetkililerini ve diğer kişileri hedef alan yeni bir vize kısıtlama politikasını duyurdu.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada Rubio, ülkenin sınırlarını güvence altına almanın güvenli ve müreffeh bir ABD için çok önemli olduğunu belirtti.

Rubio, göç yolları üzerindeki ülkelerin, ABD'ye yasa dışı olarak girmeye çalışanlara karşı üzerlerine düşeni yapması gerektiğini belirterek, "Bugün, göçmenlik ve gümrük görevlileri, havaalanı ve liman otoritesi görevlileri ve ABD'ye yasa dışı göçü bilerek kolaylaştırdığı düşünülen diğerleri de dahil olmak üzere yabancı hükümet yetkililerine uygulanacak yeni bir vize kısıtlama politikasını duyuruyorum." dedi.

Bu kısıtlamaların ABD'ye seyahat eden yasa dışı göçmenlere yönelik ulaşım ve seyahat hizmetlerini bilerek sağlayan özel sektör aktörlerini de kapsadığını belirten Rubio, bu önlemlerin söz konusu yetkililerin düzensiz göçmenler konusundaki politika ve yasaların uygulanmasını sağlama sorumluluğunu üstlenene kadar devam edeceğini kaydetti.

Rubio, herhangi bir ülke veya şahıs ismi vermeyerek, "ABD, ulusal güvenlik çıkarlarımızı savunma konusunda geri adım atmayacaktır." ifadesini paylaştı.

Kaynak: AA

Dış Politika, Göçmenler, Kısıtlama, Politika, Güncel, Dünya, Vize, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rubio'dan Yeni Vize Kısıtlaması Duyurusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

22:37 Macron’dan çarpıcı “Rusya“ açıklaması: Avrupa’daki tüm komutanlarla toplantı yapacağız Macron'dan çarpıcı "Rusya" açıklaması: Avrupa'daki tüm komutanlarla toplantı yapacağız
22:05 PKK elebaşı Öcalan’dan DEM’li vekillere mesaj PKK elebaşı Öcalan'dan DEM'li vekillere mesaj
21:32 AFAD’dan ’Ece Gürel’ açıklaması: Maalesef bir gelişme sağlanamadı AFAD'dan 'Ece Gürel' açıklaması: Maalesef bir gelişme sağlanamadı
21:31 ABD medyasından çarpıcı iddia: Washington Hamas’la ilk kez doğrudan gizli görüşmeler yürüttü ABD medyasından çarpıcı iddia: Washington Hamas'la ilk kez doğrudan gizli görüşmeler yürüttü
21:03 Adnan Beker transferi CHP’yi alt üst etti Mansur Yavaş, Özgür Özel’i açıkça yalanladı Adnan Beker transferi CHP'yi alt üst etti! Mansur Yavaş, Özgür Özel'i açıkça yalanladı
09:27 Futbolcular isyanda Galatasaray hakkında ortalığı karıştıracak iddia Futbolcular isyanda! Galatasaray hakkında ortalığı karıştıracak iddia
09:09 Kıymetli maden altın bir kıvılcım bekliyor Kıymetli maden altın bir kıvılcım bekliyor
09:02 Trump’a ilk kongrede protesto şoku: ABD’de diktatör olmaz Trump'a ilk kongrede protesto şoku: ABD'de diktatör olmaz
08:50 Portekiz basını yazdı: Benfica’da gündem oruç tutan futbolcular Portekiz basını yazdı: Benfica'da gündem oruç tutan futbolcular
08:42 Piyasalar pür dikkat kritik veriye odaklandı Piyasalar pür dikkat kritik veriye odaklandı
08:31 Dünya devi Ramazan ayına özel inanç odası açtı Dünya devi Ramazan ayına özel inanç odası açtı
08:30 Bankacılık devi bir çok çalışanını işten çıkaracak Bankacılık devi bir çok çalışanını işten çıkaracak
08:22 Emeklilerin gözü ikramiye zammında 3 formül öne çıkıyor Emeklilerin gözü ikramiye zammında! 3 formül öne çıkıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2025 00:10:18. #7.12#
SON DAKİKA: Rubio'dan Yeni Vize Kısıtlaması Duyurusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.