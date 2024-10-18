Ruh Sağlığı Semineri Manavgat\'ta

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Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası'nda (MATSO) "İş yerinde Ruh Sağlığı" semineri gerçekleştirildi.

Manavgat Devlet Hastanesi iş birliğiyle gerçekleştirilen seminerin açılışında konuşan MATSO Yönetim Kurulu Başkanı Seydi Tahsin Güngör, çalışma hayatının getirdiği zorlukların ruh sağlığını doğrudan etkilediğini ifade etti.

Sağlıklı bir ruh halinin motivasyonu artıracağını ve yaratıcı düşünmeyi teşvik edeceğini belirten Güngör, stres ve kaygı gibi olumsuz durumların iş gücü kaybına yol açabileceğini vurguladı.

Güngör, bu tür olumsuzlukların devamsızlık sorunlarına ve kurumsal itibara zarar verebileceğini ifade ederek, "Bu nedenle, iş yerlerinde ruh sağlığını desteklemek için stratejiler geliştirmek, çalışanlarımız ve kurumlarımız için son derece önemlidir. Hedefimiz, daha sağlıklı, verimli ve sürdürülebilir bir çalışma ortamı oluşturmaktır." dedi.

Konuşmanın ardından Psikolog Dr. Gülcan Ergin tarafından verilen seminerde, işverenlerin çalışanlarından en iyi verimi alabilmeleri için doğru kişilik analizi yaparak, her bireyi yeteneklerine uygun görevlerde istihdam etmeleri gerektiği vurgulandı.

Seminere, MATSO Meclis Başkanı Sedat Öz, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Ali Özen ve Anıl Bahar ile komite üyeleri ve üyeler katıldı.