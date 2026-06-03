Ruhi Ersoy'dan Bakan Göktaş'a Ziyaret - Son Dakika
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Ruhi Ersoy'dan Bakan Göktaş'a Ziyaret

03.06.2026 00:19
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MHP Genel Başkan Başdanışmanı Ersoy, Bakan Göktaş'a belgesel ve panel hakkında bilgi verdi.

(ANKARA) - MHP Genel Başkan Başdanışmanı Ruhi Ersoy, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ı ziyaret etti. Görüşmede, Ahmed Cevad Enstitüsü öncülüğünde ve TRT iş birliğiyle hazırlanan "Şükriye Hanım Belgeseli" ile 5 Haziran'da düzenlenecek "Türk Dünyasında Repressiya" Paneli ve Sergisi ele alındı.

MHP Genel Başkan Başdanışmanı Ruhi Ersoy, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ı makamında ziyaret etti. Ersoy, görüşmede Türk dünyasının istiklal şairlerinden Ahmed Cevad'ın eşi Şükriye Hanım'ın hayatını konu alan belgesel çalışmasına ilişkin bilgi verdi.

Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Sayın Mahinur Özdemir Göktaş'ın nazik davetleri üzerine kendilerini makamlarında ziyaret ettik. Görüşmemizde, Ahmed Cevad Enstitüsünün öncülüğünde ve TRT iş birliğiyle, TRT Tabii ekranlarında yayınlanmak üzere çekimleri büyük ölçüde tamamlanan "Şükriye Hanım Belgeseli" hakkında kendilerini bilgilendirdik. Türk dünyasının istiklal şairlerinden Ahmed Cevad'ın vefakar eşi Şükriye Hanım'ın hayatını konu alan bu çalışmamızın aile kurumuna bağlılığı, fedakarlığı, sabrı ve milli şuuru ile Türk kadınının tarih boyunca üstlendiği müstesna rolü gözler önüne serdiğini. Şükriye Hanımın, yalnızca bir eş olmayıp zor zamanlarda ailesini, değerlerini ve milletine olan bağlılığını koruyan kahraman Türk kadınının da sembol isimlerinden biri olduğunu ifade ettik."

Türk dünyasının farklı coğrafyalarında yaşanan repressiya dönemlerinde binlerce aydın, fikir insanı, sanatçı ve devlet adamının baskılara maruz kaldığını, sürgün edildiğini veya hayatını kaybettiğini; bu süreçlerden eşlerinin ve çocuklarının da derinden etkilendiğini ifade ettik. Ailelerin parçalandığını, nesiller boyunca süren acıların ortaya çıktığını ve repressiyanın sadece siyasi bir trajedi değil, aynı zamanda aile kurumunu hedef alan büyük bir insanlık dramı olduğunu vurguladık.

Ayrıca, 5 Haziran'da düzenleyeceğimiz "Türk Dünyasında Repressiya" Paneli ve Sergisi kapsamında, Türk dünyasında yok edilen aydınların hayat hikayeleriyle birlikte sürgün edilen eş ve çocuklarının yaşadığı zorlukların da ele alınacağını belirttik. Ailenin toplumun temel taşı olduğu gerçeğinden hareketle, geçmişte yaşanan bu acıların hatırlanmasının ve gelecek nesillere aktarılmasının önemine dikkat çekeceğimizi ifade ettik. Bu vesileyle, Türk dünyasında repressiya dönemlerinde yok edilen aydınların yanı sıra sürgün edilen eş ve çocuklarının yaşadığı dramları da konu edinen "Türk Dünyasında Repressiya" Paneli ve Sergisi hakkında kendilerini programımıza davet edip, sohbetimize konu olan kitap çalışmalarımızı da kendilerine hediye ettik. Sayın Bakanımıza, samimi sohbetleri ve Türk kültürü ile Türk dünyası merkezli çalışmalara göstermiş oldukları yakın ilgi ve destekleri için teşekkür ediyoruz."

Kaynak: ANKA

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