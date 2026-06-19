Ruhsatsız Diş Polikliniğine Operasyon

Gaziantep'te ruhsatsız faaliyet gösterdiği belirlenen diş polikliniğine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürüttüğü istihbari ve saha çalışmaları sonucunda, Şahinbey ilçesi Beydilli Mahallesi'nde ruhsatsız faaliyet gösteren diş polikliniği tespit etti.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ve İstihbarat Şube müdürlükleri ile Şahinbey İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda, "sahte doktor" oldukları değerlendirilen C.B. ve D.B. yakalandı.

Şüphelilerin diş kliniği ve ikamet adreslerinde yapılan aramada, diş çekiminde kullanılan 377 muhtelif malzeme, diş tedavisinde kullanılan 188 kutu ilaç, 3 dişçi ünitesi, ruhsatsız tabanca, 5 mermi ele geçirildi.

Sağlık malzemeleri, Şahinbey İlçe Sağlık Müdürlüğüne teslim edildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden C.B, tutuklandı, D.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.