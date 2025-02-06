Ruhsatsız Silah ve Kaçak Tütün Operasyonları

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Süleymanpaşa ilçesinde ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Vatan Mahallesi'nde bir iş yerinde arama yaptı.

Ekipler, Ü.Z'nin iş yerinde yaptığı aramada ruhsatsız tüfek ele geçirdi.

İş yeri sahibi gözaltına alındı.

Ergene'de makaron ele geçirildi

Ergene ilçesinde 155 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, Sağlık Mahallesi'nde S.A'nın evinde yaptığı aramada 155 bin makaron ve 50 kilogram tütün ele geçirdi.

Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Kapaklı ilçesinde üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçirilen kişi gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kazım Karabekir Mahallesi'nde şüphe üzerine A.A'yı durdurdu.

Üst aramasında ruhsatsız tabanca ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.