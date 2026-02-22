Ruhsatsız Silahla Kaza: El Yaralandı

KAYSERİ'de F.Ç. (36), ruhsatsız tabancasıyla oynadığı sırada, silahın ateş alması sonucu kazara kendini elinden yaraladı. Kendi imkanlarıyla hastaneye giden F.Ç.'nin sakladığı silahı, hastane yakınlarında polis tarafından bulundu.

Olay, akşam saatlerinde Kocasinan ilçesi Argıncık Mahallesi'nde meydana geldi. F.Ç., iddiaya göre yolda yürüdüğü sırada ruhsatsız tabancasıyla oynarken, silahın ateş almasıyla kazara kendini elinden yaraladı. Yakınları tarafından araçla Kayseri Devlet Hastanesi'ne götürülen F.Ç., tedaviye altına alındı. Olayın ardından F.Ç.'nin sakladığı ruhsatsız tabanca, polis tarafından hastane yakınlarındaki Sanayi Mahallesi 6011'inci Cadde'deki bir otelin dışındaki yangın merdiveninde bulundu. Tedavisinin ardından gözaltına alınan F.Ç., polis merkezine götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.