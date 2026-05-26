AK Partili Toy\'dan Kurban Bayramı Mesajı

AK Parti Sivas Milletvekili ve Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcısı Rukiye Toy, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Toy, mesajında, bayramların kardeşlik, yardımlaşma ve dayanışma duygularını güçlendiren, toplumsal birlik ve beraberliği pekiştiren müstesna günler olduğunu belirtti.

Bayramlar vesilesiyle tüm Müslümanların bereket, tevazu, samimiyet ve kardeşlik ikliminde cem olduklarını aktaran Toy, şunları kaydetti:

"Kurban Bayramı ise paylaşmanın, merhametin ve Allah'a en güzel tezahürlerinden biridir. Hazreti İbrahim'den bugüne ulaşan bu kutlu mirasın, milletimize, İslam alemine ve tüm insanlığa huzur, bereket ve hayırlar getirmesini diliyorum. Bu vesileyle başta şehit ailelerimiz ve gazilerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımızın ve İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutluyorum. Bayram sevincine gölge düşmemesi adına vatandaşlarımızdan trafik kurallarına riayet etmelerini, yorgun ve uykusuz şekilde araç kullanmamalarını önemle rica ediyorum."