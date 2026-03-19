Rukiye Toy'dan Ramazan Bayramı Mesajı

AK Parti Sivas Milletvekili ve Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcısı Rukiye Toy, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Toy, mesajında, başı rahmet, ortası mağfiret ve sonu cehennem azabından kurtuluş olan mübarek ramazanı geride bırakmanın hüznünü yaşadıklarını belirtti.

Ramazan Bayramı'na ulaşmanın da mutluluğunu yaşadıklarını aktaran Toy, şunları kaydetti:

"Bayramın sevincini ve bereketini milletçe paylaşmanın huzurunu yaşıyoruz. Bayramlar, manevi duyguların zirveye ulaştığı, gönüllerin birbirine daha çok yaklaştığı, birlik ve kardeşlik bağlarının kuvvetlendiği müstesna zamanlardır. Bayramın bereketini, büyüklerimizi ziyaret ederek, küçüklerimizi sevindirerek, ihtiyaç sahiplerini gözeterek ve gönüller yaparak daha anlamlı kılacağımıza inanıyorum. Çünkü bayramlar, paylaştıkça çoğalan bir sevinçtir. Birlik oldukça güçlenen bir kardeşliktir. Bu duygu ve düşüncelerle mübarek Ramazan Bayramı'nın ülkemize, milletimize ve tüm İslam alemine barış, huzur, sağlık ve esenlik getirmesini temenni ediyor, aziz milletimizin ve kıymetli hemşerilerimizin Ramazan Bayramı'nı en kalbi duygularımla tebrik ediyorum."