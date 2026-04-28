Rumen gazetecilerden Mirel Radoi'ye övgü: Disiplinli, hücumcu ve oyuncularıyla arkadaş gibi

Gaziantep FK, Burak Yılmaz'ın ardından teknik direktörlüğe getirilen 45 yaşındaki Rumen Mirel Radoi hakkında Rumen gazeteciler övgü dolu ifadeler kullandı. Cristian Pintea, Radoi'nin disiplinli ve adil bir karakter olduğunu, koyduğu kurallara kendisinin de uyduğunu belirtti. Bratosin Gabriela ise onun oyuncularla arkadaş gibi ilişki kurduğunu ve her maça yüreğini koyduğunu söyledi.

Futbol felsefesi hakkında Pintea, Radoi'nin defansif bir oyun beklenirken hücum etmeyi sevdiğini ve ileri oyunculara yaratıcılık özgürlüğü tanıdığını ifade etti. Oyuncularla iletişimine örnek olarak, Craiova'da oyuncusu ?tefan Baiaram'a 18.000 euro değerinde bir Rolex saat hediye ettiğini aktardı.

Türkiye'ye adaptasyonu konusunda her iki gazeteci de Radoi'nin hızlı uyum sağlayacağını düşünüyor. Pintea, milli takım deneyimi sayesinde baskı altında çalışmaya alışkın olduğunu vurgularken, Gabriela Alexandru Maxim gibi Rumen oyuncuların ona yardımcı olacağını belirtti. Eleştirilen yönleri arasında esneklik eksikliği ve katı tutumu sayıldı; ancak öğrenmeye açık olduğu da ifade edildi.