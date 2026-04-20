Rumen Radev, Bulgaristan Seçimlerini Kazandı
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Rumen Radev, Bulgaristan Seçimlerini Kazandı

20.04.2026 15:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AB ve NATO liderleri, Radev'i tebrik ederek Bulgaristan ile işbirliğine vurgu yaptı.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Bulgaristan'da dün yapılan genel seçimi büyük bir farkla ilk sırada tamamlayan İlerici Bulgaristan Koalisyonu'nun lideri eski Cumhurbaşkanı Rumen Radev'i tebrik etti.

ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaşım yapan Von der Leyen, genel seçimdeki zaferi nedeniyle Radev'i tebrik ettiğini ifade ederek "Bulgaristan, Avrupa ailesinin gurur verici bir üyesidir. Ortak zorluklara karşı çözüm bulmada önemli bir rol oynamaktadır." dedi.

Von der Leyen, hem ülkenin hem de Avrupa'nın refah ve güvenliği için Bulgaristan ile çalışmayı dört gözle beklediklerini aktardı.

Rutte de X'teki paylaşımında, seçim zaferi vesilesiyle Radev'le konuştuğunu belirterek "Ortak güvenlik meselelerine ilişkin işbirliğinin devamı için sabırsızlanıyorum." değerlendirmesini yaptı.

Bu arada, Bulgaristan Merkez Seçim Komisyonunun, sandıkların yüzde 90'dan fazlasının açıldığı ilk sonuçlarına göre eski Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev'in İlerici Bulgaristan Koalisyonu yüzde 44,7 ile ilk sırayı alırken en yakın rakibine 30 puandan fazla fark atmıştı.

Bulgaristan'ın Avrupalı Gelişimi İçin Yurttaşlar (GERB) partisi yüzde 13,4 ile ikinci sırayı alırken Değişime Devam-Demokratik Bulgaristan İttifakı (PP-DB) yüzde 13,2 ile az farkla üçüncü olmuştu. Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) yüzde 6,2 ve Vızrajdane (Diriliş) partisi yüzde 4,3 ile yüzde 4'lük seçim barajını aşan diğer partiler olmuştu.

Merkez Seçim Komisyonu, partilerin mecliste kazandığı sandalye sayısını henüz açıklamazken Bulgaristan Ulusal Televizyonunun (BNT) yayınladığı projeksiyonlara göre Radev'in İlerici Bulgaristan Koalisyonu, bu sonuçlara göre meclisteki 240 sandalyeden 135'ini kazanırken, bunun İlerici Bulgaristan Koalisyonunun tek başına hükümet kurabilecek çoğunluğa sahip olduğunu göstermişti.

Kaynak: AA

Bulgaristan, Politika, Güncel, Nato, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ateşkesin bitimine sayılı günler kala İran’dan korkutan paylaşım Ateşkesin bitimine sayılı günler kala İran'dan korkutan paylaşım
Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in koruması Şükrü Eroğlu’nun ifadesi ortaya çıktı: Bana kapalı bir zarf verdi Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in koruması Şükrü Eroğlu'nun ifadesi ortaya çıktı: Bana kapalı bir zarf verdi
Bitlis’te beton mikseri dereye yuvarlandı: Kayıp şoför için seferberlik başlatıldı Bitlis’te beton mikseri dereye yuvarlandı: Kayıp şoför için seferberlik başlatıldı
Beşiktaş, Samsun’da 5 dakikada darmadağın oldu Beşiktaş, Samsun'da 5 dakikada darmadağın oldu
Merseyside derbisinde son sözü 9010’da Van Dijk söyledi Merseyside derbisinde son sözü 90+10'da Van Dijk söyledi
Mustafa Varank’tan şampiyonluk pozu Mustafa Varank'tan şampiyonluk pozu

15:19
14:49
14:44
14:30
14:09
13:57
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2026 16:20:40. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.