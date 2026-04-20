Rumen Radev, Bulgaristan Seçimlerini Kazandı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Bulgaristan'da dün yapılan genel seçimi büyük bir farkla ilk sırada tamamlayan İlerici Bulgaristan Koalisyonu'nun lideri eski Cumhurbaşkanı Rumen Radev'i tebrik etti.

ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaşım yapan Von der Leyen, genel seçimdeki zaferi nedeniyle Radev'i tebrik ettiğini ifade ederek "Bulgaristan, Avrupa ailesinin gurur verici bir üyesidir. Ortak zorluklara karşı çözüm bulmada önemli bir rol oynamaktadır." dedi.

Von der Leyen, hem ülkenin hem de Avrupa'nın refah ve güvenliği için Bulgaristan ile çalışmayı dört gözle beklediklerini aktardı.

Rutte de X'teki paylaşımında, seçim zaferi vesilesiyle Radev'le konuştuğunu belirterek "Ortak güvenlik meselelerine ilişkin işbirliğinin devamı için sabırsızlanıyorum." değerlendirmesini yaptı.

Bu arada, Bulgaristan Merkez Seçim Komisyonunun, sandıkların yüzde 90'dan fazlasının açıldığı ilk sonuçlarına göre eski Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev'in İlerici Bulgaristan Koalisyonu yüzde 44,7 ile ilk sırayı alırken en yakın rakibine 30 puandan fazla fark atmıştı.

Bulgaristan'ın Avrupalı Gelişimi İçin Yurttaşlar (GERB) partisi yüzde 13,4 ile ikinci sırayı alırken Değişime Devam-Demokratik Bulgaristan İttifakı (PP-DB) yüzde 13,2 ile az farkla üçüncü olmuştu. Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) yüzde 6,2 ve Vızrajdane (Diriliş) partisi yüzde 4,3 ile yüzde 4'lük seçim barajını aşan diğer partiler olmuştu.

Merkez Seçim Komisyonu, partilerin mecliste kazandığı sandalye sayısını henüz açıklamazken Bulgaristan Ulusal Televizyonunun (BNT) yayınladığı projeksiyonlara göre Radev'in İlerici Bulgaristan Koalisyonu, bu sonuçlara göre meclisteki 240 sandalyeden 135'ini kazanırken, bunun İlerici Bulgaristan Koalisyonunun tek başına hükümet kurabilecek çoğunluğa sahip olduğunu göstermişti.