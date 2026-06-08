Rümeysa Sanpur'un Katilleri Yargılanıyor

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde 19 yaşındaki Rümeysa Sanpur'un hayatını kaybettiği silahlı kavgaya ilişkin 18 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Lüleburgaz Ağır Ceza Mahkemesince, Lüleburgaz Yıldızları Sanat Akademisinde oluşturulan duruşma salonunda görülen davada, hayatını kaybeden Sanpur'un nişanlısı tutuksuz sanık S.D'nin de aralarında olduğu 9 sanık ile taraf avukatları ve maktulün yakınları hazır bulundu.

Tutuklu 9 sanık ise SEGBİS aracılığıyla duruşmaya katıldı.

Müşteki baba Emin Sanpur ile eşi Nüket Sanpur da mahkemede hazır bulundu.

Duruşma salonunda olayın yaşandığı mahalle ve sokakların yer aldığı kroki projeksiyon cihazı ile perdeye yansıtıldı.

Duruşmada iki tanığın dinlenilmesinin ardından cumhuriyet savcısı esas hakkında mütalaasını verdi.

Savcılık mütalaasında sanık N.C.B, Y.Y, D.B, E.B, E.B, E.B, R.B, B.B, D.B, A.Ş, K.B, O.B, S.İ'nin "Kadına Karşı Kasten Öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 14 yıldan 21 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Ayrıca sanık N.C.B, Y.Y, E.B hakkında "Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma, Taşıma veya Bulundurma" suçundan da 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmalarının talep edildiği mütalaada, sanık M.D, S.D, O.D, T.D, Y.D'nin ise "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarında hükmü istendi.

Baba Sanpur, mütalaanın kanayan yaralarına merhem olduğunu belirterek, "Devletimiz var olsun. Adaletimiz var olsun. Biz önce yüce Rabb'imize, sonra yüce adaletinize sığındık. Rabb'im bir daha böyle acılar bizlere ve hiç kimseye yaşatmasın." dedi.

Anne Nüket Sanpur da mahkemenin vereceği karara saygı duyduğunu dile getirdi.

Sanıklar ise savunmalarında suçlamaları kabul etmeyip, beraatlerini talep ederken, sanık avukatları da mütalaaya karşı savunma için süre talebinde bulundu.

Bir süre ara verilen duruşmada, 9 sanığın tutukluluk, diğer 9 sanığın ise adli kontrol tedbirlerinin devamına karar verildi.

Duruşma, 15 Haziran'a ertelendi.

Olay

Gündoğdu Mahallesi'nde 21 Kasım 2025'te iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada ağır yaralanan Rümeysa Sanpur, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Olaya karışan 18 şüpheli gözaltına alınmış, şüphelilerden 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, 16'sı çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

Lüleburgaz Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu 6 sanık, adli kontrol şartıyla tahliye edilmişti.

Lüleburgaz 2. Ağır Ceza Mahkemesince 14 Mayıs tarihinde görülen duruşmada ise tutuklu sanık Y.D, tahliye edilmişti.