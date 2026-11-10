Rus Bakan Lavrov, Avrupa'nın Ukrayna'da ateşkes talebini kabul etmeyeceğini söyledi - Son Dakika
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Rus Bakan Lavrov, Avrupa'nın Ukrayna'da ateşkes talebini kabul etmeyeceğini söyledi

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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Avrupa'nın Ukrayna'da ateşkes talebini kabul etmeyeceğini, bunun Ukrayna'ya zaman kazandırıp kayıpları telafi etmeyi amaçladığını savundu. Lavrov bunu, Abu Dabi'de Rusya, ABD ve Ukrayna arasındaki üçlü müzakerelerin başladığı gün söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Avrupa'nın Ukrayna'da ateşkesin sağlanmasıyla ilgili talebini kabul etmeyeceklerini belirterek, "Bu, Ukrayna'ya zaman kazandırmak ve kayıpları telafi etmek için yapılıyor." dedi.

Lavrov, Moskova'da düzenlenen Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü'nün (KGAÖ) dışişleri, savunma ve güvenlik konseylerinin sekreterleri komitesinin ortak toplantısına katıldı.

Toplantının ardından Lavrov, KGAÖ Genel Sekreteri Taalatbek Masadıkov ile basın toplantısı düzenledi.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de Rusya, ABD ve Ukrayna arasında üçlü müzakerelerin bugün başladığına dikkati çeken Lavrov, müzakerelerde ABD'nin inisiyatifiyle gelecekte bölgesel güvenlik sisteminin oluşturulmasıyla ilgili konuların ele alındığını kaydetti.

Lavrov, "Gelecekteki güvenlik sisteminin net parametrelerini belirledikten sonra Rusya ile Ukrayna arasındaki meselenin çözümüne geçme fikri son derece makul." değerlendirmesinde bulundu.

"Avrupa'nın Ukrayna'da ateşkes talebini kabul etmeyeceğiz"

Avrupa ülkelerinin Ukrayna'da ateşkesin sağlanması talebinde bulunduğuna dikkati çeken Lavrov, "Bu, eski bir mantık. Bu, Ukrayna'ya zaman kazandırmak ve kayıpları telafi etmek için yapılıyor. Bunu kabul etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Lavrov, Avrupalı temsilcilerin müzakereler için Abu Dabi'ye gittiğini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Abu Dabi'ye kadar gitmişler, otelde otursunlar. Amerikalılar, heyetimizle müzakerelere başlamadan önce Ukraynalılar ve Avrupalılarla görüşmeler yapacaklarını bildirdi. Bunu herhalde onların iyimser ruh halinden ve kalıcı barışa yönelik kararlılıklarından güç almak için yapacaklar. Bunun verimli bir çalışma yöntemi olduğunu düşünmüyorum. Müzakerelere katkı sağlayacaklarını düşünen Amerikalıların istedikleri şahıslarla görüşmelerine engel olamayız ve olmak da istemeyiz."

Avrupa'nın ateşkesin sağlanmasının hemen ardından Ukrayna'ya askeri birlikleri konuşlandırmayı planladığını ifade eden Lavrov, bazı Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin Polonya'da tatbikat yapmaya başladığına dikkati çekti.

Kiev yönetiminin, 2014 yılından itibaren imzalanan kolektif güvenlik anlaşmalarını uygulamayı kesinlikle reddettiğini belirten Lavrov, Ukrayna'daki çatışmaların bu nedenle başladığının altını çizdi.

"İsrail, Lübnan'ın içişlerine müdahalede bulunmamayı reddediyor"

ABD'nin İran'a yönelik bir daha saldırı düzenlemeyeceği umudunu paylaşan Lavrov, Katar, Pakistan ve Mısır'ın bu konudaki arabuluculuk girişimlerini desteklediklerini, bölgedeki duruma siyasi çözümlerin bulunmasından yana olduklarını dile getirdi.

Lavrov, İran ile ABD arasında haziranda Pakistan'ın başkenti İslamabad'da mutabakat zaptı imzalandığını anımsatarak, "Buna rağmen İsrail, Lübnan'ın içişlerine müdahalede bulunulmamasını öngören zaptın 1. maddesini uygulamayı reddediyor. İsrail yönetimi, bunu yapmayacaklarını ve Filistin Devleti'nin kurulmasına izin verilmeyeceğini açıkladı." dedi.

Ayrıca Lavrov, Suudi Arabistan'ın girişimiyle 2023'te hazırlanan Yemen'de çözüm yol haritasının güncel olduğunu söyledi.

"Ermenistan'ın KGAÖ'deki oy kullanma hakkının askıya alınması konusu değerlendirilecek"

Ermenistan'ın KGAÖ'den ve Avrasya Ekonomik Birliği'nden (AEB) ayrılmak için resmi başvuruda bulunmadığını kaydeden Lavrov, bugünkü toplantıda Ermenistan'ın KGAÖ'deki oy kullanma hakkının askıya alınması konusunun devlet başkanlarının değerlendirmesine sunulmasını kararlaştırdıklarını bildirdi.

Bakan Lavrov, "Erivan, KGAÖ'nün Ermenistan'ın güvenlik ihtiyaçlarını karşılamadığı ve çıkarlarına hizmet etmediğini söylüyor. Durum böyleyse Ermenistan'ın örgütten ayrılması gerekiyor. Ancak biz Ermenistan'ı örgütten çıkarmayacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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