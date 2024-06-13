Rus Donanması'na ait gemiler Küba'ya ulaştı

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HAVANA, 13 Haziran (Xinhua) -- Rus donanmasına ait dört gemi, 17 Haziran'a kadar sürecek bir ziyaret için Çarşamba günü Havana Limanı'na ulaştı.

Küba Dışişleri Bakanlığı daha önce yaptığı açıklamada, aralarında nükleer enerjiyle çalışan bir denizaltı ve bir firkateynin de bulunduğu gemilerin "nükleer silah taşımadığını, dolayısıyla ülkede bulunmalarının bölge için bir tehdit oluşturmadığını" belirtmişti.

Bakanlığa göre söz konusu ziyaret, "Küba ile Rusya arasındaki tarihi dostluk ilişkilerine" ve "uluslararası düzenlemelere" uygun olarak gerçekleşiyor.

Rus gemileri limana ulaştığında 21 pare top atışı yaparken, Küba da aynı şekilde karşılık verdi.

Küba ve Rusya son yıllarda siyasi, askeri ve ekonomik sektörlerdeki geleneksel ilişkilerini derinleştiriyor.