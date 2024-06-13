Rus Donanması'na ait gemiler Küba'ya ulaştı - Son Dakika
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Rus Donanması'na ait gemiler Küba'ya ulaştı

Rus donanmasına ait dört gemi, 17 Haziran'a kadar sürecek bir ziyaret için Havana Limanı'na ulaştı. Küba Dışişleri Bakanlığı, gemilerin nükleer silah taşımadığını ve ülkede bulunmalarının bölge için bir tehdit oluşturmadığını belirtti. Küba ve Rusya arasındaki tarihi dostluk ilişkileri ve uluslararası düzenlemelere uygun olarak gerçekleşen ziyaret, siyasi, askeri ve ekonomik ilişkilerin derinleştirilmesine katkı sağlıyor.

13.06.2024 09:48
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HAVANA, 13 Haziran (Xinhua) -- Rus donanmasına ait dört gemi, 17 Haziran'a kadar sürecek bir ziyaret için Çarşamba günü Havana Limanı'na ulaştı.

Küba Dışişleri Bakanlığı daha önce yaptığı açıklamada, aralarında nükleer enerjiyle çalışan bir denizaltı ve bir firkateynin de bulunduğu gemilerin "nükleer silah taşımadığını, dolayısıyla ülkede bulunmalarının bölge için bir tehdit oluşturmadığını" belirtmişti.

Bakanlığa göre söz konusu ziyaret, "Küba ile Rusya arasındaki tarihi dostluk ilişkilerine" ve "uluslararası düzenlemelere" uygun olarak gerçekleşiyor.

Rus gemileri limana ulaştığında 21 pare top atışı yaparken, Küba da aynı şekilde karşılık verdi.

Küba ve Rusya son yıllarda siyasi, askeri ve ekonomik sektörlerdeki geleneksel ilişkilerini derinleştiriyor.

Kaynak: Xinhua

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