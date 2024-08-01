Rus Donanması Tatbikatını Tamamladı

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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Donanmasının Kuzey, Pasifik, Baltık ve Hazar Filolarının yaptığı tatbikatın sona erdiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Kuzey, Pasifik ve Baltık Filolarının operasyonel bölgelerinde ve Hazar Filosunun sorumluluk alanında planlı tatbikatlara katılan Rus Donanması birimleri ve oluşumlarının kuvvetlerini geri çekmeye başladığı kaydedildi.

Tatbikatın sona erdiği belirtilen açıklamada, muharebe eğitimi görevlerini amaçlandığı gibi yerine getiren gemilerin mürettebatının kalıcı üslerine geri döneceği aktarıldı.

Açıklamada, Rusya Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Aleksandr Moiseyev yönetiminde gerçekleşen tatbikat ile deniz kuvvetlerinin her düzeydeki askeri komuta ve kontrol organlarının eylemlerinin yanı sıra mürettebatın hazır olup olmadığının kontrol edildiği bilgisi paylaşıldı.

Ayrıca açıklamada, tatbikata yaklaşık 300 gemi ve tekne, denizaltı ve destek gemileri, 50 kadar uçak, 200'den fazla askeri ve özel teçhizat ile 20 binden fazla askeri ve sivil personelin katıldığı hatırlatıldı.

Tatbikat 30 Temmuz'da başlamıştı.