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Rus güçlerinin Ukrayna'ya yönelik saldırılarında 9 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Rus güçlerinin Ukrayna'ya yönelik saldırılarında 9 kişi hayatını kaybetti

Rus güçleri tarafından Ukrayna'nın Herson bölgesine düzenlenen füze saldırılarında 4'ü çocuk 9 kişi hayatını kaybetti.

Rus güçlerinin Ukrayna\'ya yönelik saldırılarında 9 kişi hayatını kaybetti
20.12.2023 - 11:35,
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Rus güçleri tarafından Ukrayna'nın Herson bölgesine düzenlenen füze saldırılarında 4'ü çocuk 9 kişi hayatını kaybetti. Ukrayna Acil Durumlar Servisi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, çok sayıda yerleşim yerinin hasar gördüğü saldırının ardından, bölgede çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği belirtildi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Rus güçlerinin Ukrayna'ya yönelik saldırılarında 9 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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