Rus güçlerinin Ukrayna\'ya yönelik saldırılarında 9 kişi hayatını kaybetti

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Kanser hastası çocuklara topladığı bağışı şirketine aktaran fenomen Chiara Ferragni ağlayarak özür diledi•
Rus güçleri tarafından Ukrayna'nın Herson bölgesine düzenlenen füze saldırılarında 4'ü çocuk 9 kişi hayatını kaybetti. Ukrayna Acil Durumlar Servisi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, çok sayıda yerleşim yerinin hasar gördüğü saldırının ardından, bölgede çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği belirtildi.
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