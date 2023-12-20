Rus güçlerinin Ukrayna\'ya yönelik saldırılarında 9 kişi hayatını kaybetti

Rus güçleri tarafından Ukrayna'nın Herson bölgesine düzenlenen füze saldırılarında 4'ü çocuk 9 kişi hayatını kaybetti. Ukrayna Acil Durumlar Servisi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, çok sayıda yerleşim yerinin hasar gördüğü saldırının ardından, bölgede çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği belirtildi.