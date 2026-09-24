Rus hava saldırılarında 8 kişi öldü, Kiev'de 50'den fazla sivil tesis hasar gördü - Son Dakika
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Rus hava saldırılarında 8 kişi öldü, Kiev'de 50'den fazla sivil tesis hasar gördü

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Ukrayna Devlet Acil Durum Servisi (DSNS), Rus ordusunun gece düzenlediği hava saldırılarında 8 kişinin öldüğünü, 22 kişinin yaralandığını bildirdi. Kiev'de 50'den fazla sivil tesis hasar görürken Harkiv'deki çiftlik saldırısında 6 kişi öldü, 12 kişi yaralandı.

Ukrayna Devlet Acil Durum Servisi (DSNS), Rus ordusunun gece düzenlediği hava saldırısında 8 kişinin yaşamını yitirdiğini, 22 kişinin yaralandığını bildirdi.

DSNS'ten yapılan yazılı açıklamada, Rus ordusunun gece başkent Kiev'e hava saldırısı düzenlediği bilgisi paylaşıldı.

Saldırı nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybettiği ve 8 kişinin yaralandığı belirtilen açıklamada, "Kiev'de gece bombardımanı sonucu 50'den fazla sivil tesis hasar gördü. Konutlar, postaneler, bir doğum hastanesi ve bir tekstil işletmesi." ifadeleri kullanıldı.

Harkiv bölgesindeki çiftliğe yönelik saldırı sonucu 6 kişinin yaşamını yitirdiği bildirilen açıklamada, 12 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Açıklamada Odessa bölgesine düzenlenen saldırıda da 2 kişinin yaralandığı belirtildi.

Ukrayna Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanlığından yapılan açıklamada da 7 füze ve farklı tipte 220 insansız hava aracının (İHA) etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

Kaynak: AA
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