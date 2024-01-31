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Rus Keşif Uçağı Alman Hava Kuvvetleri'nde Alarm Yarattı - Son Dakika
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Rus Keşif Uçağı Alman Hava Kuvvetleri'nde Alarm Yarattı

Rus Keşif Uçağı Alman Hava Kuvvetleri\'nde Alarm Yarattı

Rügen Adası açıklarında Transponder olmadan uçan bir Rus İlyuşin Il-20 keşif uçağı, Alman Hava Kuvvetleri'ni alarma geçirdi. Alman savaş uçakları, Rus uçağına eşlik ederek hava sahasından uzaklaştırdı.

31.01.2024 00:21
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Baltık Denizi üzerinde uluslararası hava sahasında uçan bir Rus keşif uçağının Alman Hava Kuvvetleri'nde alarma neden olduğu bildirildi.

Alman medyasında yer alan haberlerde Rügen Adası açıklarında Transponder olmadan uçan İlyuşin Il-20 tipi Rus keşif uçağı nedeniyle hava kuvvetlerine ait savaş uçaklarının acil olarak havalandıkları belirtildi.

Alman Hava Kuvvetleri'nin X sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada da bir Rus askeri keşif uçağına Baltık Denizi üzerinde bir süreliğine eşlik edildiği ifade edildi.

Buna benzer bir olay yine geçen yılın Nisan ayında gerçekleşmiş Alman savaş uçakları Rus uçağına bir süre eşlik ederek hava sahasından uzaklaştırmışlardı.

Kaynak: AA

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