Rus Ordusu Donetsk'te Volçye Yerleşim Birimini Ele Geçirdi

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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun, Donetsk'te Volçye yerleşim birimini ele geçirdiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin, Ukrayna'daki eylemlerine ilişkin bilgi verildi.

Rus askeri birliklerinin, çatışma hattında önemli yerleri ele geçirdiği aktarılan açıklamada, "Aktif operasyonlar sonucunda 'Merkez' askeri birlikleri, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde Volçye yerleşim birimini kurtardı." ifadesi kullanıldı.

Ukrayna hava kuvvetlerine ait bir adet Su-25 savaş uçağının da düşürüldüğü kaydedilen açıklamada, Rus hava savunma sistemlerinin, 2 Fransız yapımı Hammer güdümlü bomba, 5 ABD yapımı HIMARS füzesi ve 68 İHA'yı imha ettiği belirtildi.