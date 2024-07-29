Rus Ordusu Donetsk'te Volçye Yerleşim Birimini Ele Geçirdi - Son Dakika
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Rus Ordusu Donetsk'te Volçye Yerleşim Birimini Ele Geçirdi

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Donetsk'te Volçye yerleşim birimini ele geçirdiğini açıkladı. Rus askeri birliklerinin çatışma hattında önemli yerleri ele geçirdiği belirtilirken, Ukrayna hava kuvvetlerine ait bir Su-25 savaş uçağının da düşürüldüğü ve Rus hava savunma sistemlerinin birçok mühimmatı imha ettiği ifade edildi.

29.07.2024 15:37
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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun, Donetsk'te Volçye yerleşim birimini ele geçirdiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin, Ukrayna'daki eylemlerine ilişkin bilgi verildi.

Rus askeri birliklerinin, çatışma hattında önemli yerleri ele geçirdiği aktarılan açıklamada, "Aktif operasyonlar sonucunda 'Merkez' askeri birlikleri, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nde Volçye yerleşim birimini kurtardı." ifadesi kullanıldı.

Ukrayna hava kuvvetlerine ait bir adet Su-25 savaş uçağının da düşürüldüğü kaydedilen açıklamada, Rus hava savunma sistemlerinin, 2 Fransız yapımı Hammer güdümlü bomba, 5 ABD yapımı HIMARS füzesi ve 68 İHA'yı imha ettiği belirtildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Rus Ordusu Donetsk'te Volçye Yerleşim Birimini Ele Geçirdi - Son Dakika

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