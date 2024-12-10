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Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk bölgesindeki Joltoye yerleşim biriminin, Rus ordusunca kontrol altına alındığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki eylemleriyle ilgili bilgi verildi.

Rus ordusunun cephede ilerlemeye devam ettiği kaydedilen açıklamada, "Merkez Askeri Grubu birlikleri, aktif eylemleri sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Joltoye yerleşim birimini kurtardı." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, savaşın başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait 649 uçak, 283 helikopter, 37 bin 527 insansız hava aracı (İHA), 586 hava savunma füze sistemi, 19 bin 720 tank ve zırhlı araç, 1500 çok namlulu roketatar, 19 bin 334 obüs ve havan topu ile 29 bin 123 özel askeri aracın imha edildiği belirtildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, 8 Kasım'da ordunun, Donetsk bölgesindeki Blagodatnoye yerleşim birimini ele geçirdiğini duyurmuştu.