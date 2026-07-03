Rus Ordusu Konstantinovka'yı Ele Geçirdi - Son Dakika
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Rus Ordusu Konstantinovka'yı Ele Geçirdi

03.07.2026 23:54
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Kremlin, Rus ordusunun Donetsk'teki stratejik Konstantinovka şehrini tamamen kontrol altına aldığını bildirdi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus ordusunun Donetsk bölgesinde stratejik öneme sahip Konstantinovka şehrini ele geçirdiğini duyurdu.

Peskov, yaptığı açıklamada, Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov'un, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e Ukrayna'daki cephe hattındaki durumla ilgili bilgi verdiğini belirtti.

Ukrayna ordusunun Slavyansk-Kramatorsk savunma hattını ele geçirme konusunda çok önemli bir adım atıldığını aktaran Peskov, Donetsk bölgesinde bulunan Konstantinovka şehrini Rus ordusunun tamamen ele geçirdiğini bildirdi.

Şehrin stratejik olarak önemine değinen Peskov, "Konstantinovka, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından bir savunma bölgesine dönüştürülmüştü ancak şimdi tümüyle Rus ordusunun kontrolü altında." ifadelerini kullandı.

Putin, Ukrayna'da savaşan birliklerin komutanlarıyla toplantı yaptı

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'da savaşan Ortak Kuvvetler Grubu'nun bir komuta merkezini ziyaret ederek, Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov ve birlik komutanlarıyla toplantı gerçekleştirdi.

Putin, burada yaptığı konuşmada, "özel askeri operasyon" bölgesindeki mevcut durumu gözden geçirmek için toplandıklarını belirtti.

Son zamanlarda Luhansk bölgesinin tamamen alındığını, Donetsk, Zaporijya ve Herson'da Ukrayna Silahlı Kuvvetleri birliklerinin "imha edilmeye devam edildiğini" söyleyen Putin, Ukrayna'nın Harkiv, Sumi ve Dnipropetrovsk bölgelerinin sınırlarında güvenlik bölgesi oluşturma çalışmasının planlandığı gibi ilerlediğini ifade etti.

Putin, "Düşman birlikleri, mevzilerini korumaya çalışıyor ancak kuvvetlerimizin baskısı altındalar, birlikler ağır kayıplarla geri çekiliyor. Ağır kayıplarla geri çekilmek zorunda kaldılar. Bu yılın başından bu yana Rus birlikleri, 133 yerleşim yerini kurtardı." diye konuştu.

Rus lider Putin, Donbas ve etrafındaki bölgelerde 3 bin kilometrekareden fazla toprağın Rus ordusunun kontrolüne geçtiğini kaydetti.

Rusya Genelkurmay Başkanı Gerasimov da verdiği raporda, Rus ordusunun haziranda 55 hedefi, 1 Flamingo seyir füzesini, 1 İHA üretim tesisini ve 10 Ukrayna askeri havaalanını vurduğunu bildirdi.

Geçen ay 29 yerleşim yerini ve 600 kilometrekareden fazla alanı kontrolü altına aldıkları bilgisini paylaşan Gerasimov, diğer cephe hatlarında da ilerlemenin sürdüğünü kaydetti.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Politika, Kremlin, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rus Ordusu Konstantinovka'yı Ele Geçirdi - Son Dakika

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