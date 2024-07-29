Rus Paralı Savaşçı Grubu Wagner, Mali'de Çatışmalara Girdi - Son Dakika
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Rus Paralı Savaşçı Grubu Wagner, Mali'de Çatışmalara Girdi

Rus Paralı Savaşçı Grubu Wagner, Mali\'de Çatışmalara Girdi

Rus paralı savaşçı grubu Wagner, Afrika'da Mali ordusu askerleriyle eski Tuareg isyancıları ve El Kaide terör örgütü militanlarına karşı çatışmalara girdiklerini ve kayıplar verdiklerini bildirdi. Wagner'in 13. Taarruz Müfrezesi, Mali askerleriyle Tinzaouatene yerleşim birimi yakınlarında şiddetli çatışmalara girdi. Çatışmalarda militanların çoğu yok edildi ancak sayıları 1000'e kadar çıktı. Wagner, ek kuvvetler aktararak müfrezeye yardım sağladı. Radikallerin ağır silahlar ve intihar araçlarıyla gerçekleştirdiği saldırılar sonucunda Wagner ve Mali askerleri kayıp verdi. Wagner'in Prud grubunun son telsiz mesajı, 27 Temmuz'da geldi ve komutan Sergey Şevçenko savaşta öldü. Bölgedeki durum yakından takip ediliyor.

29.07.2024 15:19
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Rus paralı savaşçı grubu Wagner, Afrika'da Mali ordusu askerleriyle eski Tuareg isyancıları ve El Kaide terör örgütü militanlarına karşı çatışmalara girdiklerini ve kayıplar verdiklerini bildirdi.

Grubun "Razgruzka Wagnera" isimli Telegram hesabından, Mali'deki duruma ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, Sergey Şevçenko liderliğindeki Wagner'in 13. Taarruz Müfrezesinin, Mali askerleriyle 22 Temmuz-27 Temmuz'da Azavad Hareketleri Koordinasyonu ve El Kaide terör örgütü militanlarıyla Tinzaouatene yerleşim birimi yakınlarında şiddetli çatışmalara girdiği belirtildi.

Wagner grubunun, ilk gün, militanların çoğunu yok ettiği ve geri kalanların da kaçtığı ifade edilen açıklamada, ardından gelen kum fırtınasıyla radikallerin yeniden toplandığı ve sayılarının 1000'e kadar çıktığı aktarıldı.

Bunun üzerine Wagner'in 13. Taarruz Müfrezesine yardım sağlamak için savaş alanına ek kuvvetler aktarmaya karar verdiği kaydedilen açıklamada, 25 Temmuz'da militanların yeniden Wagner'e saldırdığı ancak Wagner ve Mali askerlerinin koordineli eylemleri sayesinde saldırı girişiminin püskürtüldüğü vurgulandı.

Sonraki 2 günde, radikallerin ağır silahlar, insansız hava araçları ve intihar araçları kullanarak, Wagner ve Mali askerlerinin kayıp vermesine yol açan büyük saldırıların sayısını artırdığı bildirilen açıklamada, "Wagner'in Prud grubunun son telsiz mesajı, 27 Temmuz saat 17.10'da geldi. 'Üçümüz kaldık, mücadeleye devam ediyoruz.' 13. Taarruz Müfrezesinin komutanı Sergey Şevçenko savaşta öldü." ifadelerine yer verildi.

Bölgedeki durumun yakından takip edildiği vurgulanmıştı

Dün Mali ordusundan yapılan açıklamada, 3 gün süren çatışmaların ardından Cezayir sınırındaki Kidal'e yaklaşık 230 kilometre mesafedeki Tinzaouatene kasabasında teröristlere ait 5 hedefin vurulduğu duyurulmuştu.

Açıklamada, "terörist koalisyona" karşı şiddetli çatışmaların devam ettiği belirtilerek, bölgedeki durumun yakından takip edildiği vurgulanmıştı.

Mali'nin kuzeyinde 2015'te Cezayir Anlaşması ile silah bırakan grupların oluşturduğu Azavad Hareketleri Koordinasyonun (CMA) oluşturduğu Azavad Halkının Savunması için Stratejik Çerçeve'den (CSP-DPA) ise Tinzaouatene kasabasında Rus Wagner askerleriyle devriye gezen Mali birliklerinin "bozguna uğratıldığını", 10 askerin öldürüldüğünü, çok sayıda askerin yaralandığını ve zırhlı araçların ele geçirildiğini kaydetmişti.

Sosyal medyada CSP-DPA yanlısı hesaplar da Wagner askerlerine ait olduğunu iddia ettikleri görüntüleri paylaşmış ve 30'dan fazla Wagner askerinin çatışmalarda öldürüldüğünü öne sürmüştü.

Kaynak: AA

Afrika, Wagner, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rus Paralı Savaşçı Grubu Wagner, Mali'de Çatışmalara Girdi - Son Dakika

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