Rus Savaş Gemileri Küba'ya Gayri Resmi Ziyarette

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HAVANA, 13 Haziran (Xinhua) -- Küba'nın Havana limanına ulaşan Rus fırkateyni Amiral Gorshkov, 12 Haziran 2024.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Rus donanmasına ait savaş gemileri, yüksek hassasiyetli silahların kullanımına ilişkin tatbikatları tamamladıktan sonra Çarşamba günü Küba'nın Havana limanına ulaştı.

Bakanlık, Kuzey Filosu'na ait bu gemilerin limana "gayri resmi bir ziyaret" için geldiğini söyledi. Gemiler arasında nükleer güçle çalışan bir denizaltı ve modern silahlara sahip bir fırkateyn de bulunuyor. (Fotoğraf: Li Zijian/Xinhua)