Rus savaş uçağı filosu, Finlandiya ve İsveç'in ilk ortak keşif uçuşunda tespit edildi

Finlandiya ve İsveç, savunma işbirliği çerçevesinde ilk kez ortak keşif uçuşu gerçekleştirdiklerini belirtti.

Finlandiya Hava Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, Finlandiya ve İsveç'in artırdıkları savunma işbirliği kapsamında ilk ortak keşif uçuşu için savaş uçaklarını havalandırdıkları ifade edildi.

Finlandiya ve İsveç'in, Finlandiya Körfezi üzerinde uluslararası sularda yaptıkları keşif uçuşu esnasında bir Rus savaş uçağı filosu tespit ettikleri aktarılan açıklamada, savaş uçaklarının gözetleme ve güvenliği sağlamakla görevli olduğu belirtildi.

Açıklamada görüşüne yer verilen Finlandiya Hava Kuvvetleri Harekat Başkanı Albay Vesa Mantyla, İsveç ile güçlenen savunma işbirliğinin ortak operasyonel keşif uçuşlarına olanak sağladığını ifade ederek bekletilen savaş uçaklarının da kullanıma dahil edildiğini aktardı.

İsveç Hava Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Jonas Wikman da uzun süredir devam eden uluslararası işbirliğinin sorunsuz bir şekilde yürütüldüğünü kaydetti.