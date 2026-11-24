Güney Kore, Japon Denizi (Doğu Denizi) üzerindeki Kore Hava Savunma ve Tanımlama Bölgesi'ne (KADIZ) giren Rus savaş uçakları nedeniyle bir adada kısa süreli alarm verirken, bölgeye savaş uçakları sevk etti.

Yonhap ajansının haberine göre, Güney Kore Genelkurmay Başkanlığından (JCS) yapılan açıklamada, birkaç Rus savaş uçağının sabah erken saatlerde KADIZ'a girdiği kaydedildi.

Açıklamada, uçakların Ulleung Adası'na yaklaştıktan sonra bölgeden çıktığı belirtilerek, uçakların Güney Kore hava sahasını ihlal etmediği ifade edildi.

Yetkililer, olası gelişmelere karşı taktik manevralar yapmak üzere savaş uçaklarının havalandırıldığını kaydetti.

Güney Kore Savunma Bakanlığı Sözcüsü Chung Binna, Rusya'nın Seul Büyükelçiliğinden bir diplomatın gün içinde bakanlığa çağrılarak olayla ilgili resmi protestonun iletileceğini belirtti.

Bu arada olay sırasında İçişleri Bakanlığının cep telefonlarına gönderdiği acil durum uyarısında, Rus uçaklarının Güney Kore hava sahasına girdiği belirtilerek, ada sakinlerinden yer altındaki sığınaklara gitmeleri istendi.

Ancak alarmın kaldırıldığının duyurulduğu uyarıda, Rus uçakları yanlışlıkla Kuzey Kore uçakları olarak tanımlandı.

Güney Kore, 17 Kasım'da da Rus savaş uçaklarının KADIZ'a girdiğini duyurmuştu.