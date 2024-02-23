Rus Savunma Firmaları, Japonya ve Tayvan Menşeli Tank Parçaları İthal Ediyor İddiası

Japon basın kuruluşu Nikkei Asia, Rus savunma firmalarının, Çin'de kurulan paravan şirket aracılığıyla Japonya ve Tayvan menşeli tank yapımında kullanılan parçalar ithal ettiğini iddia etti.
Nikkei Asia, iddiayı, Belarus hükümetinin "terörist oluşum" olarak tanımladığı Polonya merkezli muhalif kuruluş Bypol'un sağladığı belgelere dayandırdı.
İddiaya göre, Rusya'nın müttefiki Belarus hükümetiyle bağlantıları bulunan bir kişi, Şubat 2022'de Çin'de açtığı firma aracılığıyla tank yapımında kullanılan parçaların ithalatını sürdürdü.
Belgelerde, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko hükümetiyle bağlantılı bir kişinin, 2022'de Çin'de kurduğu "Shenzhen 5G High-Tech Innovation" adlı firma aracılığıyla tank ve diğer silahların yapımında kullanılan parçaları tedarik ettiği belirtildi.
Bu doğrultuda Shenzhen 5G'nin, Japonya merkezli Metrol ve Oriental Motor firmalarından satın aldığı sensör ve motorları, Lukaşenko hükümetiyle bağlantılı olduğu öne sürülen SALEO ve LLC Laboratory of Additive Technologies adlı savunma firmalarına gönderdiği iddia edildi.
Bu firmaların sağladığı tank parçalarının, Rus savunma şirketi UralVagonZavod'a gönderilerek T-72 ve T-90 tanklarının yapımında kullanıldığı savunuldu.
Bypol belgelerinde ayrıca, LLC firmasının 2022'den beri Tayvan merkezli Attoptic şirketinden tedarik ettiği encoder (kodlayıcı) diskleri Rusya menşeli silah üreticisi Peleng firmasına gönderdiği ileri sürüldü.
İddiaya yanıtlar
Nikkei Asia'nın iletişime geçtiği Japonya menşeli Metrol ve Oriental Motor firmaları, doğrudan Shenzhen 5G firmasıyla alım satım yapmadıklarını kaydetti.
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