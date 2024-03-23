Rus Uzay Aracı Soyuz MS-25, İkinci Denemede Uzaya Gönderildi

Rus ve Belaruslu iki kozmonot ile Amerikalı bir astronotu taşıyan Rus uzay aracı Soyuz MS-25, ikinci denemede Kazakistan'daki Baykonur Uzay Üssü'nden uzaya gönderildi.
Baykonur Uzay Üssü'ndeki Soyuz MS-25'i uzaya fırlatma anı, Rusya Federal Uzay Ajansı Roscosmos'un resmi internet sayfalarından canlı yayınlandı.
TSİ ile 15.36'da gerçekleştirilen fırlatma ile Roscosmos kozmonotu Oleg Noviskiy, NASA astronotu Tracy Dyson ve Belaruslu kozmonot Marina Vasilevskaya, Uluslararası Uzay İstasyonu'na (UUI) gönderildi.
Ekibi taşıyan Soyuz MS-25 uzay aracının 50 saat 34 dakika süren uzay yolculuğu sonrası 25 Mart'ta TSİ ile 18.10'da UUİ'deki Rusya'nın araştırma modülü Priçal'a kenetlenmesi bekleniyor.
Uzay yolculuğuna Rus kozmonot Noviskiy dördüncü, Amerikalı astronot Dyson üçüncü, Belaruslu Vasilevskaya ise ilk kez çıkıyor.
Belarus hava yolu şirketi Belavia'da kabin görevlisi olarak çalışan Vasilevskaya, böylece Belarus'tan uzaya çıkan ilk kadın kozmonot ve bağımsızlığından bu yana ülkesinden uzaya giden ilk kozmonot oldu.
Ekipteki Noviskiy ve Vasilevskaya'nın 12 gün sonra 2 Nisan'da, Amerikalı astronot Dyson'un ise 23 Eylül'de Dünya'ya dönmesi planlanıyor.
21 Mart'ta uzaya gönderilmesi planlanan Soyuz MS-25 uzay aracının fırlatılması 20 saniye kala otomatik olarak iptal edilmiş ve Roscosmos Genel Müdürü Yuriy Borisov uçuşun kimyasal akım kaynağındaki voltaj düşüşü nedeniyle iptal edildiğini bildirmişti.
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