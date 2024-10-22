Rüşvet Operasyonu: 32 Gözaltı

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PARA KARŞILIĞI GÖZ YUMMUŞLAR

İzmir merkezli 4 ilde gerçekleşen Aliağa Limanı'nda rüşvet operasyonda gözaltına alınan 6'sı kamu görevlisi 32 şüphelinin işlemleri sürüyor. Operasyonla ilgili detaylar da ortaya çıkmaya başladı. Aliağa Liman Başkanlığı'nda görevli memurlar ile gemi acentesi şirketleri çalışanları arasında; Aliağa ilçesinde bulunan limanlara gelen gemilerin geliş-gidiş zamanlarının belirtilen saatlerde olmaması, gemi personelinin mesleki yeterlilik seviyelerini gösteren belgelerin olmaması gibi konulara cezai işlem uygulamak yerine göz yumulması karşılığında hesaptan ve elden para alışverişi olduğu tespit edildiği kaydedildi. Rüşvet suçuna konu meblağın yaklaşık 3,5 milyon TL civarında olduğunun değerlendirildiği kaydedildi. Ayrıca aramalar sırasında şüphelilerin dijital materyallerine el konulduğu bildirildi.

Kadir ÖZEN/İZMİR,