Rüşvet operasyonunda Damal Belediye Başkanı 9 şüpheliyle Hanak Adliyesine sevk edildi

Rüşvet operasyonunda Damal Belediye Başkanı 9 şüpheliyle Hanak Adliyesine sevk edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ardahan merkezli 6 ilde düzenlenen rüşvet operasyonunda gözaltına alınan Damal Belediye Başkanı Kemal Çamlıyurt ile 9 şüpheli, Hanak Adliyesine sevk edildi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerin savcılıktaki işlemleri sürüyor.
Ardahan merkezli 6 ilde düzenlenen rüşvet operasyonunda gözaltına alınan Damal Belediye Başkanı Kemal Çamlıyurt ile 9 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Hanak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan 10 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Damal Belediye Başkanı Kemal Çamlıyurt ile 9 şüpheli sağlık kontrollerinin ardından Hanak Adliyesine sevk edildi.
Şüphelilerin savcılıktaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
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