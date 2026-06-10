Rüşvet Soruşturmasında Gözaltılar - Son Dakika
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Rüşvet Soruşturmasında Gözaltılar

10.06.2026 18:42
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Cem Yüzer ve Demirhan Gözaçan'ın şoförü gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.

İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü 'rüşvet' ve 'çıkar amaçlı suç örgütü' soruşturması kapsamında Şehzadeler A.Ş. Genel Müdürü Cem Yüzer ile Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Demirhan Gözaçan'ın şoförü Anıl Demir gözaltına alındı. Yüzer'in CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in eski makam şoförü olduğu belirtildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü 'Çıkar amaçlı suç örgütü ve rüşvet' soruşturması kapsamında bugün Manisa'da operasyon düzenlendi. Soruşturmada görevden uzaklaştırılan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifade beyanları, MASAK raporları ve HTS kayıtları doğrultusunda Şehzadeler Belediyesi iştiraki Şehzadeler A.Ş. Genel Müdürü Cem Yüzer ile Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Demirhan Gözaçan'ın şoförü Anıl Demir gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde arama yapılıp, bazı dijital materyaller ve dokümanlara incelenmek üzere el konuldu. Şüphelilerden Cem Yüzer'in CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in eski makam şoförü olduğu bildirildi.

Özkan Yalım'ın etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak verdiği ifadede, Denizli'de 1 milyon TL teslim ettiğini söylediği Gözaçan'ın da 'Çıkar amaçlı suç örgütüne üye olma' ve 'Rüşvet' suçlarından tutuklu bulunduğu belirtildi.

Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Kaynak: DHA

3. Sayfa, Politika, Güncel, Suç, Son Dakika

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