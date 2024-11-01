Rusya, 12 Ukrain yerleşimini ele geçirdi - Son Dakika
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Rusya, 12 Ukrain yerleşimini ele geçirdi

Rusya Savunma Bakanlığı, 26 Ekim-1 Kasım dönemi Ukrayna'da 12 yerleşim birimini kontrol altına aldığını bildirdi.

01.11.2024 15:48
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Rusya Savunma Bakanlığı, son bir haftada Ukrayna'da 1'i Harkiv bölgesinde, 11'i Donetsk bölgelerinde olmak üzere 12 yerleşim biriminin Rus ordusunun kontrolüne geçtiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun 26 Ekim-1 Kasım tarihlerinde Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki faaliyetlerine ilişkin bilgi verildi.

Ukrayna'daki askeri unsurlara yüksek hassasiyetli silah ve insansız hava araçları (İHA) ile saldırılar düzenlendiği kaydedilen açıklamada, bu saldırılar sonucunda Ukrayna'nın enerji unsurları, askeri havaalanı ve demir yolu ulaşım altyapısı, Ukrayna Genelkurmay Başkanlığına bağlı İHA kontrol merkezi, İHA üretim ve depolama atölyeleri, mühimmat ve yakıt depoları ile Ukraynalı asker ve paralı savaşçıların geçici olarak konuşlandığı noktaların vurulduğu belirtildi.

Rus ordusunun cephe hattında pozisyonlarını iyileştirdiği ifade edilen açıklamada, Ukrayna'da 12 yerleşim biriminin ele geçirildiği bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, "Harkiv bölgesinde Kruglyakovka yerleşim birimi, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Aleksandropol, Katerinovka, Selidovo, Gornyak, Tsukurino, Leonidovka, İzmaylovka, Dobrovolye, Novoukrayinka, Şahterskoye ve Yasnaya Polyana yerleşim birimleri kurtarıldı." ifadeleri kullanıldı.

Aynı tarihlerde 54 Ukraynalı askerin esir alındığı belirtilen açıklamada, savaşın başlangıcından bu yana Ukrayna ordusuna ait 647 uçak, 283 helikopter, 35 bin 119 İHA, 585 hava savunma füze sistemi, 19 bin 12 tank ve zırhlı araç, 1482 çok namlulu roketatar, 17 bin 158 obüs ve havan topu ile 27 bin 898 özel askeri aracın imha edildiği kaydedildi.

Açıklamada, Ukrayna ordusunun 6 Ağustos'tan bugüne kadar Kursk yönünde 28 bin 850 askerini, 180 tankını, 101 piyade savaş aracını, 106 zırhlı personel taşıyıcısını ve 1062 zırhlı aracını kaybettiği belirtildi.???????

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Rusya, 12 Ukrain yerleşimini ele geçirdi - Son Dakika

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