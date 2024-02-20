Rusya, 2024\'te 40\'tan fazla fırlatma gerçekleştirmeyi planlıyor

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MOSKOVA, 20 Şubat (Xinhua) -- Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos) Genel Direktörü Yuri Borisov, ülkenin 2024'te 40'tan fazla fırlatma gerçekleştirmeyi planladığını açıkladı.

Pazartesi günü yerel medya ile söyleşi yapan Borisov, fırlatmalarda olası gecikmelerden kaçınmanın önemli olduğunu ve Roscosmos'un kurum dahilinde etkin ve istikrarlı koordinasyon sağlanmasına odaklanmayı sürdüreceğini belirtti.

Borisov, "Bu yılki ana görev tüm fırlatma programını tamamlamak" diye konuştu.

Rusya'nın yeniden kullanılabilir süper hafif fırlatma araçlarının geliştirilmesi üzerinde çalıştığını kaydeden Borisov, ülkenin fırlatma aracı filolarını kısa sürede yenilemesini ve küresel fırlatma hizmetleri pazarındaki pozisyonunu yeniden tesis etmesini umduğunu söyledi.

Borisov, geliştirilmekte olan Amur sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) yakıtlı roketine benzer şekilde, aşırı hafif taşıyıcı roketin de tamamen yeniden kullanılabilir olacağını kaydetti.

Borisov, Amur LNG yakıtlı roketi ve aşırı hafif taşıyıcı roketin, Rusya'nın Uzakdoğu'da yer alan Vostoçni Uzay Üssü'nde konumlandırılacağını sözlerine ekledi.

Borisov, Savunma Bakanlığı'nın "fırlatma hizmetlerinin karlılığını garanti altına almak üzere üzere bu sınıfa ait hafif bir taşıyıcı roketle de ilgilendiğini" söyledi.